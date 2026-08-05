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«План восстановления – это фантазии»: Бужанский раскритиковал разговоры о послевоенном восстановлении во время войны

«Все остальное — маниловщина»: Максим Бужанский призвал чиновников спуститься на землю и заняться текущими потребностями

5 августа 2026, 19:02
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Недилько Ксения

Масштабные воздушные атаки на столицу продемонстрировали полную оторванность от реальности любых дискуссий о предстоящем восстановлении государства, пока продолжаются боевые действия. Действующее руководство страны должно концентрировать все имеющиеся финансовые и управленческие усилия исключительно на критических сегодняшних потребностях.

«План восстановления – это фантазии»: Бужанский раскритиковал разговоры о послевоенном восстановлении во время войны

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

Такое жесткое мнение высказал народный депутат Украины Максим Бужанский, анализируя последние массированные удары российских окупантов по Киеву.

"Мне кажется, что сегодняшняя ночь в Киеве и предыдущая ночь обстрелов, — подчеркнул парламентарий, — показали всю абсурдность конференций, форумов, визий и вообще любых разглагольствований на тему послевоенного восстановления страны".

Политик убежден, что масштаб разрушений гражданской и коммерческой инфраструктуры потребует колоссального труда, однако этим вопросом должны заниматься другие люди в нужное время. По его словам, восстанавливать действительно нужно будет буквально все, но думать об этом и заниматься этим должна будет следующая, послевоенная власть, какой бы она ни была.

По мнению нардепа, распыление государственных ресурсов на перспективные проекты в условиях неопределенности — недопустимая ошибка для воюющей страны.

"Нет ничего безумнее и бессмысленнее болтовни о восстановлении после войны, — подчеркнул Бужанский, добавив, — когда война продолжается, нет понимания, когда и как она закончится, и все ресурсы, от управленческих до финансовых, нужны прямо сейчас".

Он призвал чиновников сфокусироваться на обеспечении жизнедеятельности государства в ближайшие месяцы, а не на дальних стратегиях.

Депутат уверен, что реальная повестка дня для руководства страны сейчас намного прозаичнее и жестче. Вместо долгосрочных программ государство должно выстоять перед ближайшими климатическими и военными вызовами.

"План восстановления – это фантазии, – резюмировал народный избранник, – есть три плана: дожить до зимы, подготовиться к зиме, пережить зиму, все остальное – маниловщина".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины подчеркнул, чем можно уменьшить количество атак по городам страны.



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