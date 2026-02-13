Нідерландський пивоварний гігант Heineken готується до масштабної оптимізації штату. Протягом наступних двох років компанія планує скоротити від 5000 до 6000 робочих місць, що становить майже 7% від загальної кількості її співробітників у світі.

Пиво вже не в моді: Heineken скоротить до 6000 працівників через падіння попиту на напій

Головною причиною такого рішення стало зниження попиту на продукцію компанії. У Heineken розраховують, що підвищення продуктивності допоможе заощадити ресурси в умовах ринкових викликів.

"Деякі скорочення будуть зосереджені в Європі або на непріоритетних ринках", — повідомив фінансовий директор Гарольд ван ден Брук.

Окрім кадрових змін, виробник очікує і фінансове сповільнення. Згідно з прогнозами, зростання прибутку у 2026 році становитиме лише 2–6%, тоді як у 2025 році цей показник очікується на рівні 4–8%.

"Підвищення продуктивності дозволить заощадити кошти та скоротити кількість персоналу в усьому світі на 5000-6000 протягом наступних двох років", — зазначають у компанії.

Загалом у Heineken працює близько 87 000 людей, і запланована реструктуризація торкнеться значної частини глобальної мережі виробника.

