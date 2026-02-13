logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Пиво вже не в моді: Heineken скоротить до 6000 працівників через падіння попиту на напій
commentss НОВИНИ Всі новини

Пиво вже не в моді: Heineken скоротить до 6000 працівників через падіння попиту на напій

Економія та уповільнення прибутку: Heineken оголосила про масові скорочення в усьому світі

13 лютого 2026, 00:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Нідерландський пивоварний гігант Heineken готується до масштабної оптимізації штату. Протягом наступних двох років компанія планує скоротити від 5000 до 6000 робочих місць, що становить майже 7% від загальної кількості її співробітників у світі.

Пиво вже не в моді: Heineken скоротить до 6000 працівників через падіння попиту на напій

Пиво вже не в моді: Heineken скоротить до 6000 працівників через падіння попиту на напій

Головною причиною такого рішення стало зниження попиту на продукцію компанії. У Heineken розраховують, що підвищення продуктивності допоможе заощадити ресурси в умовах ринкових викликів.

"Деякі скорочення будуть зосереджені в Європі або на непріоритетних ринках", — повідомив фінансовий директор Гарольд ван ден Брук.

Окрім кадрових змін, виробник очікує і фінансове сповільнення. Згідно з прогнозами, зростання прибутку у 2026 році становитиме лише 2–6%, тоді як у 2025 році цей показник очікується на рівні 4–8%.

"Підвищення продуктивності дозволить заощадити кошти та скоротити кількість персоналу в усьому світі на 5000-6000 протягом наступних двох років", — зазначають у компанії.

Загалом у Heineken працює близько 87 000 людей, і запланована реструктуризація торкнеться значної частини глобальної мережі виробника.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні готується масштабна реформа цивільного законодавства, яка має на меті адаптувати трудові відносини до сучасної цифрової реальності. Проєкт нового Цивільного кодексу України пропонує офіційно запровадити поняття "право на інформаційний спокій".

Згідно з новою статтею 337, працівники отримають законну можливість не брати участі у робочих, службових чи професійних комунікаціях у свій вільний час. Це стосується вихідних, святкових днів, періоду відпусток та часу поза межами, визначеними договором.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/heinekens-annual-profit-beat-expectations-brewer-sets-slower-2026-growth-2026-02-11/
Теги:

Новини

Всі новини