Нидерландский пивоваренный гигант Heineken готовится к масштабной оптимизации штата. В течение следующих двух лет компания планирует сократить от 5000 до 6000 рабочих мест, что составляет около 7% от общего количества ее сотрудников в мире.

Пиво уже не в моде: Heineken сократит до 6000 работников из-за падения спроса на напиток

Главной причиной такого решения явилось снижение спроса на продукцию компании. В Heineken рассчитывают, что повышение производительности поможет сэкономить ресурсы в условиях рыночных вызовов.

"Некоторые сокращения будут сосредоточены в Европе или на неприоритетных рынках", — сообщил финансовый директор Гарольд ван ден Брук.

Помимо кадровых изменений производитель ожидает и финансовое замедление. Согласно прогнозам, рост прибыли в 2026 году составит всего 2–6%, тогда как в 2025 году этот показатель ожидается на уровне 4–8%.

"Повышение производительности позволит сэкономить средства и сократить количество персонала во всем мире на 5000-6000 в течение следующих двух лет", — отмечают в компании.

В общей сложности в Heineken работает около 87 000 человек, и запланированная реструктуризация коснется значительной части глобальной сети производителя.

