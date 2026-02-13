logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Пиво уже не в моде: Heineken сократит до 6000 работников из-за падения спроса на напиток
commentss НОВОСТИ Все новости

Пиво уже не в моде: Heineken сократит до 6000 работников из-за падения спроса на напиток

Экономия и замедление прибыли: Heineken объявила о массовых сокращениях по всему миру

13 февраля 2026, 00:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Нидерландский пивоваренный гигант Heineken готовится к масштабной оптимизации штата. В течение следующих двух лет компания планирует сократить от 5000 до 6000 рабочих мест, что составляет около 7% от общего количества ее сотрудников в мире.

Пиво уже не в моде: Heineken сократит до 6000 работников из-за падения спроса на напиток

Пиво уже не в моде: Heineken сократит до 6000 работников из-за падения спроса на напиток

Главной причиной такого решения явилось снижение спроса на продукцию компании. В Heineken рассчитывают, что повышение производительности поможет сэкономить ресурсы в условиях рыночных вызовов.

"Некоторые сокращения будут сосредоточены в Европе или на неприоритетных рынках", — сообщил финансовый директор Гарольд ван ден Брук.

Помимо кадровых изменений производитель ожидает и финансовое замедление. Согласно прогнозам, рост прибыли в 2026 году составит всего 2–6%, тогда как в 2025 году этот показатель ожидается на уровне 4–8%.

"Повышение производительности позволит сэкономить средства и сократить количество персонала во всем мире на 5000-6000 в течение следующих двух лет", — отмечают в компании.

В общей сложности в Heineken работает около 87 000 человек, и запланированная реструктуризация коснется значительной части глобальной сети производителя.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине готовится масштабная реформа гражданского законодательства, призванная адаптировать трудовые отношения к современной цифровой реальности. Проект нового Гражданского кодекса Украины предлагает официально ввести понятие "право на информационное спокойствие".

Согласно новой статье 337, работники получат законную возможность не участвовать в рабочих, служебных или профессиональных коммуникациях в свое свободное время. Это касается выходных, праздничных дней, периода отпусков и времени за пределами, определенными договором.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/heinekens-annual-profit-beat-expectations-brewer-sets-slower-2026-growth-2026-02-11/
Теги:

Новости

Все новости