Південна Корея пішла на радикальний крок: між Києвом та Сеулом спалахнула суперечка

Південна Корея вирішила відкликати свого посла в Україні Пак Кічанга. Про це йдеться у офіційній заяві Міністерства закордонних справ країни.

Україна та Південна Корея. Фото: з відкритих джерел

У Сеулі заявили, що розраховують на мирне врегулювання невирішених питань у відносинах із Києвом. Південнокорейська сторона також має намір продовжити консультації з українським урядом, щоб знайти вирішення розбіжностей, що виникли.

Відкликання посла відбувається на тлі дипломатичної суперечки між двома країнами, яка отримала новий імпульс після виступу президента України Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня.

Під час свого виступу український лідер повідомив, що Київ передав Південній Кореї двох військовослужбовців КНДР, які потрапили в полон на території Курської області у січні 2025 року.

Йдеться про північнокорейських солдатів, які воювали на боці Росії. Після полону Україна заявляла про готовність передати їх третій країні за наявності відповідних умов.

Заява Зеленського викликала питання з боку Сеула і спричинила напруженість у двосторонніх відносинах. Наразі південнокорейський уряд робить ставку на дипломатичні консультації.

При цьому Сеул офіційно не оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною. Відкликання посла не означає припинення контактів між державами, проте є помітним дипломатичним сигналом.

Найближчим часом сторони, ймовірно, зосередяться на пошуку вирішення спірних питань. Наскільки швидко Києву та Сеулу вдасться зняти напругу, поки що залишається відкритим питанням.

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