logo_ukra

BTC/USD

83048

ETH/USD

2565.53

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Південна Корея пішла на радикальний крок: між Києвом та Сеулом спалахнула суперечка
commentss НОВИНИ Всі новини

Південна Корея пішла на радикальний крок: між Києвом та Сеулом спалахнула суперечка

Дипломатичний скандал спалахнув після заяви Володимира Зеленського в ООН про передачу Сеулу полонених північнокорейських військових

8 жовтня 2026, 12:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Південна Корея вирішила відкликати свого посла в Україні Пак Кічанга. Про це йдеться у офіційній заяві Міністерства закордонних справ країни.

Південна Корея пішла на радикальний крок: між Києвом та Сеулом спалахнула суперечка

Україна та Південна Корея. Фото: з відкритих джерел

У Сеулі заявили, що розраховують на мирне врегулювання невирішених питань у відносинах із Києвом. Південнокорейська сторона також має намір продовжити консультації з українським урядом, щоб знайти вирішення розбіжностей, що виникли.

Відкликання посла відбувається на тлі дипломатичної суперечки між двома країнами, яка отримала новий імпульс після виступу президента України Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня.

Під час свого виступу український лідер повідомив, що Київ передав Південній Кореї двох військовослужбовців КНДР, які потрапили в полон на території Курської області у січні 2025 року.

Йдеться про північнокорейських солдатів, які воювали на боці Росії. Після полону Україна заявляла про готовність передати їх третій країні за наявності відповідних умов.

Заява Зеленського викликала питання з боку Сеула і спричинила напруженість у двосторонніх відносинах. Наразі південнокорейський уряд робить ставку на дипломатичні консультації.

При цьому Сеул офіційно не оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною. Відкликання посла не означає припинення контактів між державами, проте є помітним дипломатичним сигналом.

Найближчим часом сторони, ймовірно, зосередяться на пошуку вирішення спірних питань. Наскільки швидко Києву та Сеулу вдасться зняти напругу, поки що залишається відкритим питанням.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сеул жорстко відповів Києву на звинувачення у постачанні палива Росії.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4080/view.do?seq=377636&page=1&pitem=10
Теги:

Новини

Всі новини