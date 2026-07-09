Після трешу у Львові немає сенсу радіти діп-страйкам: що сталося з мобілізацією

З приводу побиття і зривань форми озвірілим натовпом ухилянтів та їх групи підтримки з військових з групи оповіщення ТЦК вчора на Сихові у Львові – немає ніяких емоцій. Адже все це було абсолютно передбачувано. Це – закономірний фінал багаторічної ситуації у воюючій країні, чиє вище керівництво думало і думає, як перемогти не у війні, а на виборах, які будуть після війни. Про це розповів військовослужбовець, журналіст и блогер Богдан Буткевич.

Напад на ТЦК у Львові. Фото: з відкритих джерел

"Це керівництво навідріз відмовляється розуміти, що з кожним таким випадком закінчення війни відсувається у часі. Адже ворог, коли дивиться такі картинки, робить єдиний логічний висновок: треба далі продовжувати за будь-яку ціну. Адже країна, де цивільні нападають на власну армію — приречена. Приречена програти війну на виснаження. Тож, не варто дивуватися, чому путін не йде на перемовини. Бо він бачить ці картинки", – зазначив журналіст.

Він пояснив, що жодним чином не виправдовує ні злочини, ні кримінал, ні дуже нерідко конвеєр беззаконня в ТЦК, бо були прецеденти нечесних дій ТЦК. При цьому варто розуміти, що виконавець ніколи не є коренем проблеми. Він може її посилювати чи робити ще більш опуклою – так. І все ж, головний винуватець – завжди замовник. Тобто, той, хто встановлює правила гри. Тож, все, що сталося у Львові – це провина передовсім політичного керівництва, а не армії чи навіть стресованих цивільних, які, в свою чергу, задовбалися від відвертої несправедливості та постійного шулерства держави у такій чутливій темі як мобілізація.

"Тож, проблема не в ТЦК самому по собі, а у повністю проваленій в усіх аспектах мобілізації та багаторічному замовчуванні всіх проблем, з нею пов'язаних. Тому я більше не радію діп-страйкам. Бо ніякі дрони не принесуть перемогу країні, де в тилу цивільні нападають на власне військо. І як же боляче бачити, як Львів, місто культурного Ренесансу та вишуканості, місто, яке дало Україні такі легендарні частини як 24 бригада чи 80 ОДШБ, перетворюється на столицю бидло-ухилєсів з усієї країни...", – зауважив Буткевич.

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