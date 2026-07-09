Після трешу у Львові немає сенсу радіти діп-страйкам: що сталося з мобілізацією

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Кравцев Сергей
З приводу побиття і зривань форми озвірілим натовпом ухилянтів та їх групи підтримки з військових з групи оповіщення ТЦК вчора на Сихові у Львові – немає ніяких емоцій. Адже все це було абсолютно передбачувано. Це – закономірний фінал багаторічної ситуації у воюючій країні, чиє вище керівництво думало і думає, як перемогти не у війні, а на виборах, які будуть після війни. Про це розповів військовослужбовець, журналіст и блогер Богдан Буткевич.
Напад на ТЦК у Львові. Фото: з відкритих джерел
Він пояснив, що жодним чином не виправдовує ні злочини, ні кримінал, ні дуже нерідко конвеєр беззаконня в ТЦК, бо були прецеденти нечесних дій ТЦК. При цьому варто розуміти, що виконавець ніколи не є коренем проблеми. Він може її посилювати чи робити ще більш опуклою – так. І все ж, головний винуватець – завжди замовник. Тобто, той, хто встановлює правила гри. Тож, все, що сталося у Львові – це провина передовсім політичного керівництва, а не армії чи навіть стресованих цивільних, які, в свою чергу, задовбалися від відвертої несправедливості та постійного шулерства держави у такій чутливій темі як мобілізація.
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