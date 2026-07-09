После трэша во Львове нет смысла радоваться дип-страйкам: что произошло с мобилизацией

По поводу избиений и срывов формы озверевшей толпой уклонян и их группы поддержки из военных из группы оповещения ТЦК вчера на Сыхове во Львове – нет никаких эмоций. Все это было абсолютно предсказуемо. Это закономерный финал многолетней ситуации в воюющей стране, чье высшее руководство думало и думает, как победить не в войне, а на выборах, которые будут после войны. Об этом рассказал военнослужащий, журналист и блогер Богдан Буткевич.

Нападение на ТЦК в Львове. Фото: из открытых источников

"Это руководство наотрез отказывается понимать, что с каждым подобным случаем окончание войны отодвигается во времени. Ведь враг, когда смотрит такие картинки, делает единственный логический вывод: нужно дальше продолжать любой ценой. Ведь страна, где гражданские нападают на собственную армию – обречена. Обречена проиграть войну на истощение. Так что не стоит удивляться, почему пути не идет на переговоры. Потому что он видит эти картинки", – отметил журналист.

Он объяснил, что никоим образом не оправдывает ни преступления, ни криминал, ни очень часто конвейер беззакония в ТЦК, потому что были прецеденты нечестных действий ТЦК. При этом следует понимать, что исполнитель никогда не является корнем проблемы. Он может ее усиливать или делать еще выпуклой – да. И все же главный виновник – всегда заказчик. То есть тот, кто устанавливает правила игры. Итак, все, что произошло во Львове – это вина прежде всего политического руководства, а не армии или даже стрессированных гражданских, которые, в свою очередь, задолбали от откровенной несправедливости и постоянного шулерства государства в такой чувствительной теме как мобилизация.

"Итак, проблема не в ТЦК самом по себе, а в полностью проваленной во всех аспектах мобилизации и многолетнем умалчивании всех проблем, с ней связанных. Поэтому я больше не радуюсь дип-забастовкам. Ибо никакие дроны не принесут победу стране, где в тылу гражданские нападают на собственное войско. И как же больно видеть, как Львов, город культурного Ренессанса и изысканности, город, давший Украине такие легендарные части как 24 бригада или 80 ОДШБ, превращается в столицу быдло-уклонов со всей страны...", – отметил Буткевич.

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