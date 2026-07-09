После трэша во Львове нет смысла радоваться дип-страйкам: что произошло с мобилизацией

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Кравцев Сергей
По поводу избиений и срывов формы озверевшей толпой уклонян и их группы поддержки из военных из группы оповещения ТЦК вчера на Сыхове во Львове – нет никаких эмоций. Все это было абсолютно предсказуемо. Это закономерный финал многолетней ситуации в воюющей стране, чье высшее руководство думало и думает, как победить не в войне, а на выборах, которые будут после войны. Об этом рассказал военнослужащий, журналист и блогер Богдан Буткевич.
Нападение на ТЦК в Львове. Фото: из открытых источников
Он объяснил, что никоим образом не оправдывает ни преступления, ни криминал, ни очень часто конвейер беззакония в ТЦК, потому что были прецеденты нечестных действий ТЦК. При этом следует понимать, что исполнитель никогда не является корнем проблемы. Он может ее усиливать или делать еще выпуклой – да. И все же главный виновник – всегда заказчик. То есть тот, кто устанавливает правила игры. Итак, все, что произошло во Львове – это вина прежде всего политического руководства, а не армии или даже стрессированных гражданских, которые, в свою очередь, задолбали от откровенной несправедливости и постоянного шулерства государства в такой чувствительной теме как мобилизация.
Читайте на портале "Комментарии" — во Львове масштабный конфликт с ТЦК: что происходит.