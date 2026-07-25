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Після трагедії під Києвом перша підозра: кого вже затримали

Слідство перевіряє, чи проведення заходу могло без необхідних погоджень полегшити Росії підготовку смертельного удару

25 липня 2026, 13:01
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Кравцев Сергей

Правоохоронці повідомили про підозру організатора виставки озброєнь у Київській області, за якою 24 липня російські війська завдали балістичного удару. Внаслідок атаки загинули 10 людей, ще близько ста отримали поранення. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Після трагедії під Києвом перша підозра: кого вже затримали

Після удару по виставці зброї на Київщині затримано організатора заходу

За даними слідства, масштабний захід організувала одна із асоціацій зброярів без погодження з військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами. На виставку було запрошено військових, представників державних установ, оборонної промисловості, бізнесу та міжнародних партнерів.

Слідчі встановили, що на відкритому майданчику одночасно було понад 300 осіб. При цьому найближче укриття площею всього 34 квадратні метри розташовувалося приблизно за сто метрів від місця проведення, що фактично не дозволяло забезпечити безпеку учасників у разі повітряної тривоги.

Особливу увагу слідство приділяє обставинам підготовки заходу. Запрошення було розіслано за дев'ять днів до події, а точні координати та час проведення повідомили учасників лише за добу. Правоохоронці з'ясовують, чи ця інформація могла сприяти підготовці цілеспрямованого російського удару.

Головного організатора затримано. Йому оголошено підозру за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Наразі він перебуває під охороною у медичному закладі через отримані незначні травми. Найближчим часом суд має визначити йому запобіжний захід.

Водночас правоохоронці провели обшуки в офісі асоціації та за адресами осіб, причетних до організації виставки. Крім того, прокуратура перевіряє дії посадових осіб Національної поліції, СБУ, органів влади, місцевого самоврядування та військового командування. Слідство має встановити, чи були своєчасно оцінені ризики безпеки та чи могли рішення чи бездіяльність відповідальних осіб вплинути на трагічні наслідки атаки.

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Джерело: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/1154
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