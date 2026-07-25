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После трагедии под Киевом – первое подозрение: кого уже задержали

Следствие проверяет, могло ли проведение мероприятия без необходимых согласований облегчить России подготовку смертельного удара

25 июля 2026, 13:01
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Кравцев Сергей

Правоохранители сообщили о подозрении организатору выставки вооружений в Киевской области, по которой 24 июля российские войска нанесли баллистический удар. В результате атаки погибли 10 человек, еще около ста получили ранения. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

После трагедии под Киевом – первое подозрение: кого уже задержали

После удара по выставке оружия на Киевщине задержан организатор мероприятия

По данным следствия, масштабное мероприятие организовала одна из ассоциаций оружейников без согласования с военным командованием, областной и районной военными администрациями, а также другими уполномоченными органами. На выставку были приглашены военные, представители государственных учреждений, оборонной промышленности, бизнеса и международных партнеров.

Следователи установили, что на открытой площадке одновременно находились более 300 человек. При этом ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра располагалось примерно в ста метрах от места проведения, что фактически не позволяло обеспечить безопасность участников в случае воздушной тревоги.

Особое внимание следствие уделяет обстоятельствам подготовки мероприятия. Приглашения были разосланы за девять дней до события, а точные координаты и время проведения сообщили участникам лишь за сутки. Правоохранители выясняют, могла ли эта информация способствовать подготовке целенаправленного российского удара.

Главный организатор задержан. Ему объявлено подозрение по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Сейчас он находится под охраной в медицинском учреждении из-за полученных незначительных травм. В ближайшее время суд должен определить ему меру пресечения.

Одновременно сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе ассоциации и по адресам лиц, причастных к организации выставки. Кроме того, прокуратура проверяет действия должностных лиц Национальной полиции, СБУ, органов власти, местного самоуправления и военного командования. Следствие должно установить, были ли своевременно оценены риски безопасности и могли ли решения или бездействие ответственных лиц повлиять на трагические последствия атаки.

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Источник: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/1154
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