После трагедии под Киевом – первое подозрение: кого уже задержали

Правоохранители сообщили о подозрении организатору выставки вооружений в Киевской области, по которой 24 июля российские войска нанесли баллистический удар. В результате атаки погибли 10 человек, еще около ста получили ранения. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

После удара по выставке оружия на Киевщине задержан организатор мероприятия

По данным следствия, масштабное мероприятие организовала одна из ассоциаций оружейников без согласования с военным командованием, областной и районной военными администрациями, а также другими уполномоченными органами. На выставку были приглашены военные, представители государственных учреждений, оборонной промышленности, бизнеса и международных партнеров.

Следователи установили, что на открытой площадке одновременно находились более 300 человек. При этом ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра располагалось примерно в ста метрах от места проведения, что фактически не позволяло обеспечить безопасность участников в случае воздушной тревоги.

Особое внимание следствие уделяет обстоятельствам подготовки мероприятия. Приглашения были разосланы за девять дней до события, а точные координаты и время проведения сообщили участникам лишь за сутки. Правоохранители выясняют, могла ли эта информация способствовать подготовке целенаправленного российского удара.

Главный организатор задержан. Ему объявлено подозрение по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Сейчас он находится под охраной в медицинском учреждении из-за полученных незначительных травм. В ближайшее время суд должен определить ему меру пресечения.

Одновременно сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе ассоциации и по адресам лиц, причастных к организации выставки. Кроме того, прокуратура проверяет действия должностных лиц Национальной полиции, СБУ, органов власти, местного самоуправления и военного командования. Следствие должно установить, были ли своевременно оценены риски безопасности и могли ли решения или бездействие ответственных лиц повлиять на трагические последствия атаки.

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