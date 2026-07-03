Після скандалів із ТЦК Міноборони запускає перевірки: під прицілом два міста

Міністерство оборони України оголосило про проведення комплексної перевірки Миколаївського та Одеського територіальних центрів комплектування після численних скарг на дії їхніх працівників. Відповідне рішення озвучив заступник міністра оборони Василь Шкураков під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

ТЦК. Фото: з відкритих джерел

Підставою для перевірки стали звернення народних депутатів щодо можливих порушень прав громадян. Зокрема, парламентарі повідомляли про випадки вилучення мобільних телефонів у відвідувачів ТЦК, а також про неналежне поводження з людьми під час проведення мобілізаційних заходів.

Окрему увагу привернуло питання кадрової політики. Народний депутат Антон Яценко заявив про факти працевлаштування до системи ТЦК колишніх правоохоронців, які раніше були звільнені через корупційні правопорушення або жорстоке поводження. Як приклад він навів ситуацію в Уманському ТЦК.

Василь Шкураков наголосив, що будь-які випадки незаконного вилучення телефонів чи приниження людської гідності є неприпустимими та ретельно перевіряються. За його словами, усі звернення народних депутатів, громадян та організацій тепер систематизуються в окремих реєстрах, що має прискорити реагування на подібні інциденти.

Також у Міноборони повідомили про кадрові зміни в Уманському ТЦК. Його керівника Некрасова вже переведено на іншу посаду, а перевірка діяльності центру триває. У відомстві запевняють, що мають намір не лише розслідувати конкретні скарги, а й усунути причини, які призводять до конфліктних ситуацій під час роботи територіальних центрів комплектування.

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