logo

BTC/USD

61519

ETH/USD

1717.48

USD/UAH

44.8

EUR/UAH

51.08

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события После скандалов с ТЦК Минобороны запускает проверки: под прицелом два города
commentss НОВОСТИ Все новости

После скандалов с ТЦК Минобороны запускает проверки: под прицелом два города

Жалобы на отобранные телефоны, унижение людей и кадровые решения заставили власти начать комплексный аудит

3 июля 2026, 12:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министерство обороны Украины объявило о проведении комплексной проверки Николаевского и Одесского территориальных центров комплектования после многочисленных жалоб на действия сотрудников. Соответствующее решение озвучил заместитель министра обороны Василий Шкураков в час вопросов к правительству в Верховной Раде.

После скандалов с ТЦК Минобороны запускает проверки: под прицелом два города

ТЦК. Фото: из открытых источников

Основанием для проверки стали обращения народных депутатов о возможных нарушениях прав граждан. В частности, парламентарии сообщали о случаях изъятия мобильных телефонов у посетителей ТЦК, а также о ненадлежащем обращении с людьми во время проведения мобилизационных мероприятий.

Особое внимание привлек вопрос кадровой политики. Народный депутат Антон Яценко заявил о фактах трудоустройства в систему ТЦК бывших правоохранителей, которые ранее были уволены из-за коррупционных правонарушений или жестокого обращения. В качестве примера он привел ситуацию в Уманском ТЦК.

Василий Шкураков подчеркнул, что любые случаи незаконного изъятия телефонов или унижения человеческого достоинства недопустимы и тщательно проверяются. По его словам, все обращения народных депутатов, граждан и организаций теперь систематизируются в отдельных реестрах, что должно ускорить реагирование на подобные инциденты.

Также в Минобороны сообщили о кадровых изменениях в Уманском ТЦК. Его руководитель Некрасов уже переведен на другую должность, а проверка деятельности центра продолжается. В ведомстве уверяют, что намерены не только расследовать конкретные жалобы, но и устранить причины, приводящие к конфликтным ситуациям при работе территориальных центров комплектования.

Читайте на портале "Комментарии" — скандал в Кривом Роге: ТЦК задержал отца-одиночку, пока его маленькая дочь находилась в детсаду.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/K1fe-NNXZWc
Теги:

Новости

Все новости