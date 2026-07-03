После скандалов с ТЦК Минобороны запускает проверки: под прицелом два города

Министерство обороны Украины объявило о проведении комплексной проверки Николаевского и Одесского территориальных центров комплектования после многочисленных жалоб на действия сотрудников. Соответствующее решение озвучил заместитель министра обороны Василий Шкураков в час вопросов к правительству в Верховной Раде.

ТЦК. Фото: из открытых источников

Основанием для проверки стали обращения народных депутатов о возможных нарушениях прав граждан. В частности, парламентарии сообщали о случаях изъятия мобильных телефонов у посетителей ТЦК, а также о ненадлежащем обращении с людьми во время проведения мобилизационных мероприятий.

Особое внимание привлек вопрос кадровой политики. Народный депутат Антон Яценко заявил о фактах трудоустройства в систему ТЦК бывших правоохранителей, которые ранее были уволены из-за коррупционных правонарушений или жестокого обращения. В качестве примера он привел ситуацию в Уманском ТЦК.

Василий Шкураков подчеркнул, что любые случаи незаконного изъятия телефонов или унижения человеческого достоинства недопустимы и тщательно проверяются. По его словам, все обращения народных депутатов, граждан и организаций теперь систематизируются в отдельных реестрах, что должно ускорить реагирование на подобные инциденты.

Также в Минобороны сообщили о кадровых изменениях в Уманском ТЦК. Его руководитель Некрасов уже переведен на другую должность, а проверка деятельности центра продолжается. В ведомстве уверяют, что намерены не только расследовать конкретные жалобы, но и устранить причины, приводящие к конфликтным ситуациям при работе территориальных центров комплектования.

Читайте на портале "Комментарии" — скандал в Кривом Роге: ТЦК задержал отца-одиночку, пока его маленькая дочь находилась в детсаду.



