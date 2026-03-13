Пік тепла пройдено: в Україну повертається свіжість та рвучкий вітер

Найближчі вихідні в Україні, 14–15 березня, хоч і стануть дещо прохолоднішими порівняно з піковим теплом п'ятниці, проте порадують сухою та сонячною погодою. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її даними, температурний режим у суботу та неділю буде стриманим: вдень очікується від +9 до +12 градусів. Тепліше традиційно буде на заході та півдні країни, де стовпчики термометрів піднімуться до +12…+17 градусів. Втім, ночі залишаються холодними — від 1 градуса морозу до 5 тепла.

Особливістю вікенду стане південно-східний вітер.

"Він трохи нівелюватиме сонячний прогрів, буде рвучким, часом навіть із штормовими поривами", — застерігає експертка.

У столиці вихідні також пройдуть під сонячним небом. Температура у Києві вдень коливатиметься в межах +10…+12 градусів. Надалі синоптики прогнозують поступове зниження температури повітря по всій країні.

Окрім погодних нюансів, Наталка Діденко радить використати ці погожі дні для оновлення — як внутрішнього, так і побутового.

"Не бійтеся позбуватися зайвого — оті запрані джинси, кофта, що сміливо перезимувала, стоптані кросівки... все це ще накопичиться)) викидайте, не сумнівайтеся!" — закликає вона.

Синоптик рекомендує планувати прогулянки, корисні справи або просто теплі зустрічі з рідними, поки весняне сонце дарує гарний настрій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, коли саме українці переводитимуть годинники на годину вперед.