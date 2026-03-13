Пик тепла пройден: в Украину возвращается свежесть и порывистый ветер

В ближайшие выходные в Украине, 14–15 марта, хоть и станут несколько прохладнее по сравнению с пиковым теплом пятницы, однако порадуют сухой и солнечной погодой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температурный режим в субботу и воскресенье будет сдержанным: днем ожидается от 9 до 12 градусов. Теплее традиционно будет на западе и юге страны, где столбики термометров поднимутся до 12…17 градусов. Впрочем, ночи остаются холодными – от 1 градуса мороза до 5 тепла.

Особенностью уикенда станет юго-восточный ветер.

"Он будет немного нивелировать солнечный прогрев, будет порывистым, иногда даже со штормовыми порывами", — предостерегает эксперт.

В столице выходные также пройдут под солнечным небом. Температура в Киеве днем будет колебаться в пределах 10…12 градусов. В дальнейшем синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры воздуха по всей стране.

Кроме погодных нюансов, Наталья Диденко советует использовать эти погожие дни для обновления как внутреннего, так и бытового.

"Не бойтесь избавляться от лишнего — те застиранные джинсы, смело перезимовавшая кофта, стоптанные кроссовки... все это еще накопится)) выбрасывайте, не сомневайтесь!" – призывает она.

Синоптик рекомендует планировать прогулки, полезные дела или просто теплые встречи с родными, пока весеннее солнце дарит хорошее настроение.

