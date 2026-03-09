Мінус година сну: стало відомо, в який день березня країна перейде на літній час

Попри тривалі законодавчі ініціативи щодо відмови від сезонних змін, весна 2026 року в Україні знову розпочнеться з переведення годинників. Оскільки відповідний закон так і не набув чинності, країна продовжує дотримуватися традиційної системи обчислення часу, що діє вже багато десятиліть.

Переведення годинника 2026

Перехід на літній час відбудеться в останню неділю березня — 29 березня. О 03:00 ночі стрілки годинників необхідно перемістити на одну годину вперед. Це означає, що нічний відпочинок скоротиться, проте світловий день у вечірні години стане довшим.

Ситуація із законодавчим скасуванням цієї процедури залишається невизначеною. Хоча парламент ще у 2024 році зробив крок до встановлення постійного "зимового" часу, фінальна точка в цьому питанні не поставлена:

"Для набуття чинності документ мав бути підписаний президентом. Станом на зараз цього не сталося, тому закон фактично не запрацював".

Відтак, українцям варто пам’ятати про технічні аспекти переходу. Сучасні девайси, як-от смартфони та ноутбуки, скоригують час самостійно, проте механічні прилади потребуватимуть ручного втручання.

Аналітики зазначають, що такий стан справ є наслідком відсутності остаточного рішення на державному рівні:

"Україна продовжує використовувати систему сезонного часу, яка передбачає дворазове переведення годинників протягом року — навесні та восени".

Медики радять почати адаптацію до нового графіку за кілька днів до 29 березня, щоб мінімізувати стрес для організму від втраченої години сну.

