logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Мінус година сну: стало відомо, в який день березня країна перейде на літній час
commentss НОВИНИ Всі новини

Мінус година сну: стало відомо, в який день березня країна перейде на літній час

Березнева зміна графіку: Українці знову переведуть годинники вперед через непідписаний закон про скасування сезонного часу

9 березня 2026, 20:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Попри тривалі законодавчі ініціативи щодо відмови від сезонних змін, весна 2026 року в Україні знову розпочнеться з переведення годинників. Оскільки відповідний закон так і не набув чинності, країна продовжує дотримуватися традиційної системи обчислення часу, що діє вже багато десятиліть.

Мінус година сну: стало відомо, в який день березня країна перейде на літній час

Переведення годинника 2026

Перехід на літній час відбудеться в останню неділю березня — 29 березня. О 03:00 ночі стрілки годинників необхідно перемістити на одну годину вперед. Це означає, що нічний відпочинок скоротиться, проте світловий день у вечірні години стане довшим.

Ситуація із законодавчим скасуванням цієї процедури залишається невизначеною. Хоча парламент ще у 2024 році зробив крок до встановлення постійного "зимового" часу, фінальна точка в цьому питанні не поставлена:

"Для набуття чинності документ мав бути підписаний президентом. Станом на зараз цього не сталося, тому закон фактично не запрацював".

Відтак, українцям варто пам’ятати про технічні аспекти переходу. Сучасні девайси, як-от смартфони та ноутбуки, скоригують час самостійно, проте механічні прилади потребуватимуть ручного втручання.

Аналітики зазначають, що такий стан справ є наслідком відсутності остаточного рішення на державному рівні:

"Україна продовжує використовувати систему сезонного часу, яка передбачає дворазове переведення годинників протягом року — навесні та восени".

Медики радять почати адаптацію до нового графіку за кілька днів до 29 березня, щоб мінімізувати стрес для організму від втраченої години сну.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 27 лютого, у Донецькій області значно розширено перелік територій, де діятимуть посилені обмеження пересування. Про підписання відповідного розпорядження повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини