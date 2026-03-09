Минус час сна: стало известно, в какой день марта страна перейдет на летнее время

Несмотря на длительные законодательные инициативы по отказу от сезонных изменений, весна 2026 года в Украине снова начнется с перевода часов. Поскольку соответствующий закон так и не вступил в силу, страна продолжает соблюдать действующую уже много десятилетий традиционную систему исчисления времени.

Перевод часов 2026

Переход на летнее время состоится в последнее воскресенье марта — 29 марта. В 03:00 ночи стрелки часов необходимо переместить на один час вперед. Это означает, что ночной отдых сократится, однако световой день в вечерние часы станет длиннее.

Ситуация с законодательной отменой этой процедуры остается неопределенной. Хотя парламент еще в 2024 году шагнул к установлению постоянного "зимнего" времени, финальная точка в этом вопросе не поставлена:

"Для вступления в силу документ должен быть подписан президентом. На сегодня этого не произошло, поэтому закон фактически не заработал".

Следовательно, украинцам следует помнить о технических аспектах перехода. Современные девайсы, такие как смартфоны и ноутбуки, скорректируют время самостоятельно, однако механические приборы потребуют ручного вмешательства.

Аналитики отмечают, что такое положение дел является следствием отсутствия окончательного решения на государственном уровне:

"Украина продолжает использовать систему сезонного времени, которая предусматривает двукратный перевод часов в течение года – весной и осенью".

Медики советуют начать адаптацию к новому графику за несколько дней до 29 марта, чтобы минимизировать стресс для организма от потерянного часа сна.

