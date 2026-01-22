Пік аномального холоду позаду: українців ошелешили заявою про зміни у погоді

В Україні очікується довгоочікуване потепління: температура підніметься щонайменше на 5 градусів. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань, підкресливши, що період панування морозного антициклону нарешті добігає кінця.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, з Атлантики вже наближаються циклонічні фронти, які з 22 по 25 січня принесуть невеликий сніг, коливання температури та зміни атмосферного тиску.

"На дорогах можлива ожеледиця, а температурний фон поступово підвищиться на 5-7°", — пояснив Постригань.

Прогнози синоптика свідчать, що на початку нового робочого тижня активізується циклонічна діяльність над Середземним морем, що спричинить зміну погодних умов у країні. Крім того, він нагадав, що до кінця січня тривалість світлового дня збільшиться порівняно з груднем майже на годину, тож буде помітно світліше.

"Ще не можна сказати, що ми повністю перезимували, проте аномально холодний і тривалий морозний період уже позаду", — підсумував синоптик.

Водночас за попередніми розрахунками, цей теплий період триватиме недовго. Постригань попереджає, що аномальний холод може тимчасово повернутися наприкінці січня.

"Зима триває", — наголосив він.

Експерт також зазначив, що потепління супроводжуватиметься опадами, туманами, ожеледицею та памороззю, а в кінці тижня в Україні йтиме сніг. Таким чином, погодна ситуація залишатиметься мінливою, і українцям слід бути готовими до тимчасового повернення морозів навіть після короткого потепління.

Портал "Коментарі" вже писав, що за даними окремих метеорологічних моделей, холодна погода в Україні може зберігатися щонайменше до початку лютого. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань, наголосивши, що найближчими днями варто готуватися не до послаблення, а до подальшого посилення морозів.