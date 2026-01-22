Пик аномального холода позади: украинцев ошарашили заявлением об изменениях в погоде

В Украине ожидается долгожданное потепление: температура поднимется не менее 5 градусов. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань, подчеркнув, что период господства морозного антициклона наконец-то подходит к концу.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, из Атлантики уже близятся циклонические фронты, которые с 22 по 25 января принесут небольшой снег, колебания температуры и изменения атмосферного давления.

"На дорогах возможна гололедица, а температурный фон постепенно повысится на 5-7°", — пояснил Постригань.

Прогнозы синоптика свидетельствуют, что в начале новой рабочей недели активизируется циклоническая деятельность над Средиземным морем, что повлечет за собой изменение погодных условий в стране. Кроме того, он напомнил, что к концу января продолжительность светового дня увеличится по сравнению с декабрем почти на час, поэтому будет заметно светлее.

"Еще нельзя сказать, что мы полностью перезимовали, однако аномально холодный и длительный морозный период уже позади", — подытожил синоптик.

В то же время, по предварительным расчетам, этот теплый период продлится недолго. Постригание предупреждает, что аномальный холод может временно вернуться в конце января.

"Зима продолжается", — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что потепление будет сопровождаться осадками, туманами, гололедицей и изморозью, а в конце недели в Украине будет идти снег. Таким образом, погодная ситуация будет оставаться изменчивой, и украинцам следует быть готовыми к временному возвращению морозов даже после короткого потепления.

Портал "Комментарии" уже писал , что по данным отдельных метеорологических моделей, холодная погода в Украине может сохраняться по меньшей мере до начала февраля. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань, подчеркнув, что в ближайшие дни следует готовиться не к ослаблению, а к дальнейшему усилению морозов.