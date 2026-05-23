Підробки вже в офіційних магазинах: журналісти викрили небезпечну схему продажів

Українці дедалі частіше ризикують придбати підробку навіть у великих офіційних мережах. Про це йдеться у розслідуванні BIHUS Info, журналісти якого дослідили ринок фальсифікованих товарів та способи їх потрапляння на полиці магазинів.

Підробки. Фото: з відкритих джерел

За словами експертів, проблема давно вийшла за межі стихійних ринків або сумнівних сайтів. Підроблені товари все частіше продаються через легальні торгові точки, маркетплейси та навіть офіційні онлайн-магазини.

Найчастіше фальсифікують косметику, парфуми, техніку, аксесуари та брендовий одяг. При цьому зовнішньо підробки можуть майже не відрізнятися від оригіналу. Виробники копіюють упаковку, серійні номери та навіть захисні елементи.

Журналісти наголошують, що головна небезпека полягає не лише у втраті грошей. Деякі підроблені товари можуть бути небезпечними для здоров’я – особливо косметика, електроніка та зарядні пристрої.

Експерти радять покупцям перевіряти продавця, звертати увагу на сертифікати, гарантію та походження товару. Також важливо порівнювати упаковку з офіційними фото виробника та перевіряти серійні номери через сайти брендів.

Окрему увагу варто звертати на ціну. Надто великі “знижки” на популярні бренди часто виявляються головною ознакою підробки.

Фахівці також рекомендують уникати покупок через анонімні сторінки у соцмережах та маловідомі сайти без контактних даних. Якщо продавець вимагає повну передоплату і відмовляється від післяплати — це ще один тривожний сигнал.

У BIHUS Info попереджають: ринок підробок в Україні продовжує зростати, а шахраї стають дедалі професійнішими. Тому навіть покупки у “перевірених” місцях уже не гарантують справжній товар.

Читайте також на порталі "Коментарі" — сувенірна афера на 2 млн грн: як зловмисники обманювали банкомати.



