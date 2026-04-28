Сувенірна афера на 2 млн грн: як зловмисники обманювали банкомати

За процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури слідчі розкрили злагоджену схему шахрайства, що діяла у кількох містах області. Група з шести мешканців Мукачева — чотирьох чоловіків та двох жінок — організувала систему "впорскування" несправжніх грошей у банківську мережу.

Зловмисники використовували паперові вироби, що імітували банкноти номіналом 200, 500 та 1000 гривень.

"Зовні такі „купюри“ були схожі на справжні, що дозволяло вводити в оману банкоматні системи під час внесення готівки", — зазначають у прокуратурі.

Після того як техніка ідентифікувала сувенірний папір як реальну валюту, цифрові кошти з'являлися на рахунках. Далі спільники діяли миттєво: переказували "віртуальні" гривні на інші картки або знімали вже справжню готівку в інших терміналах.

Масштаби збитків та методи конспірації

Шахраї працювали серіями транзакцій, вносячи за один раз від 30 до 200 тисяч гривень. Операції проводилися у торгових центрах та банківських відділеннях, часто по кілька разів на добу. Протягом лише одного місяця було зафіксовано десятки таких маніпуляцій через чотири різні банкомати.

Загалом банківська установа втратила близько 1,93 мільйона гривень.

"Усі фіктивні кошти вилучено, у обіг вони не потрапили", — запевняють правоохоронці.

Для приховування слідів учасники угруповання залучали як особисті рахунки, так і картки "дропів" (сторонніх осіб).

Наслідки для фігурантів

У межах розслідування поліція провела 10 обшуків у Мукачеві та районі. Силовики вилучили мобільні телефони, банківські картки та інші докази протиправної діяльності. Наразі встановлюються всі обставини справи та готуються повідомлення про підозру членам групи.

Правоохоронці офіційно оголосили підозри шістьом мешканцям Мукачева, які налагодили схему збагачення через банкомати Мукачева, Сваляви та Хуста. Залежно від ролі у злочині, їх звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації коштів (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

За клопотанням керівника Хустської окружної прокуратури Івана Деяка, суд обрав запобіжні заходи:

П'ятеро фігурантів перебувають під вартою. Розмір альтернативної застави для них сягає 2 млн грн.

Одній учасниці групи призначено нічний домашній арешт.

Проте сторона обвинувачення вважає такі рішення занадто поблажливими.

"Ухвали суду щодо розміру застави одному із затриманих і нічного арешту прокуратура вже оскаржила як надто м’які", — зазначають у відомстві.

Як працювала схема та що з безпекою зараз

Завдяки технічній вразливості терміналів, ці вироби розпізнавалися як справжня готівка, що дозволяло миттєво переводити "віртуальні" суми у реальні гроші.

Наразі банківські фахівці вже ліквідували цю небезпеку.

"Вразливість банкоматів до сприйняття фіктивних або сувенірних купюр уже усунута фахівцями банку. Оновлено програмне забезпечення та посилено механізми перевірки", — повідомляють правоохоронці.

Слідчі Хустського райуправління поліції за підтримки кіберполіції продовжують встановлювати походження "сувенірів" та перевіряти, чи були у групи спільники. Наразі триває аналіз вилучених під час 10 обшуків банківських карток та мобільних пристроїв.

Подальше розслідування перебуває під процесуальним керівництвом Хустської окружної прокуратури.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дмитро Разумков наголосив, що на тлі подій на українських вулицях голосування за мобілізаційні процеси викликає дедалі більше обурення у суспільстві. Він зазначив, що замість обіцяних змін громадяни спостерігають зовсім іншу картину.