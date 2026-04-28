Сувенирная афера на 2 млн грн: как злоумышленники обманывали банкоматы

При процессуальном руководстве Хустской окружной прокуратуры следователи раскрыли слаженную схему мошенничества, действовавшую в нескольких городах области. Группа из шести жителей Мукачево – четырех мужчин и двух женщин – организовала систему "впрыскивания" ложных денег в банковскую сеть.

Злоумышленники использовали бумажные изделия, имитирующие банкноты номиналом 200, 500 и 1000 гривен.

"Внешне такие "купюры" были похожи на настоящие, что позволяло вводить в заблуждение банкоматные системы при внесении наличных", — отмечают в прокуратуре.

После того, как техника идентифицировала сувенирную бумагу как реальную валюту, цифровые средства появлялись на счетах. Дальше сообщники действовали мгновенно: переводили "виртуальные" гривны на другие карты или снимали уже настоящие наличные в других терминалах.

Масштабы ущерба и методы конспирации

Мошенники работали сериями транзакций, внося за один раз от 30 до 200 тысяч гривен. Операции проводились в торговых центрах и банковских отделениях, часто несколько раз в сутки. В течение всего одного месяца были зафиксированы десятки таких манипуляций через четыре разных банкомата.

В общей сложности банковское учреждение потеряло около 1,93 миллиона гривен.

"Все фиктивные средства изъяты, в обращение они не попали", — уверяют правоохранители.

Для утаивания следов участники группировки привлекали как личные счета, так и карточки "дропов" (посторонних лиц).

Последствия для фигурантов

В рамках расследования полиция провела 10 обысков в Мукачево и районе. Силовики изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательства противоправной деятельности. Устанавливаются все обстоятельства дела и готовятся уведомления о подозрении членам группы.

Правоохранители официально объявили подозрения шестерым жителям Мукачево, наладившим схему обогащения через банкоматы Мукачево, Свалявы и Хуста. В зависимости от роли в преступлении их обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации средств (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

По ходатайству руководителя Хустской окружной прокуратуры Ивана Деяка суд избрал меры пресечения:

Пятеро фигурантов находятся под стражей. Размер альтернативного залога для них составляет 2 млн грн.

Одной участнице группы назначен ночной домашний арест.

Однако сторона обвинения считает такие решения слишком снисходительными.

"Постановление суда о размере залога одному из задержанных и ночному аресту прокуратура уже обжаловала как слишком мягкие", — отмечают в ведомстве.

Как работала схема и что с безопасностью сейчас

Злоумышленники использовали сувенирные бумажки, имитирующие банкноты номиналом 200, 500 и 1000 гривен. Благодаря технической уязвимости терминалов, эти изделия распознавались как настоящие наличные деньги, что позволяло мгновенно переводить "виртуальные" суммы в реальные деньги.

Сейчас банковские специалисты уже ликвидировали эту опасность.

"Уязвимость банкоматов к восприятию фиктивных или сувенирных купюр уже устранена специалистами банка. Обновлено программное обеспечение и усилены механизмы проверки", — сообщают правоохранители.

Следователи Хустского райуправления полиции при поддержке киберполиции продолжают устанавливать происхождение сувениров и проверять, были ли у группы сообщники. В настоящее время идет анализ изъятых во время 10 обысков банковских карт и мобильных устройств.

Общая сумма нанесенного ущерба сейчас оценивается в 1,93 млн гривен. Дальнейшее расследование находится под процессуальным руководством Хустской окружной прокуратуры.

