Подделки уже в официальных магазинах: журналисты разоблачили опасную схему продаж

Украинцы все чаще рискуют приобрести подлог даже в крупных официальных сетях. Об этом говорится в расследовании BIHUS Info, журналисты которого исследовали рынок фальсифицированных товаров и способы их попадания на полки магазинов.

Подделки. Фото: из открытых источников

По словам экспертов, проблема давно вышла за пределы стихийных рынков или сомнительных сайтов. Поддельные товары все чаще продаются через легальные торговые точки, маркетплейсы и даже официальные онлайн-магазины.

Чаще фальсифицируют косметику, духи, технику, аксессуары и брендовую одежду. При этом внешне подделки могут почти не отличаться от оригинала. Производители копируют упаковку, серийные номера и даже защитные элементы.

Журналисты отмечают, что главная опасность заключается не только в потере денег. Некоторые поддельные товары могут быть опасны для здоровья – особенно косметика, электроника и зарядные устройства.

Эксперты рекомендуют покупателям проверять продавца, обращать внимание на сертификаты, гарантию и происхождение товара. Также важно сравнивать упаковку с официальными фотопроизводителями и проверять серийные номера через сайты брендов.

Отдельное внимание следует обращать на цену. Слишком большие скидки на популярные бренды часто оказываются главным признаком подделки.

Специалисты также рекомендуют избегать покупок из-за анонимных страниц в соцсетях и малоизвестных сайтов без контактных данных. Если продавец требует полной предоплаты и отказывается от наложенного платежа — это еще один тревожный сигнал.

В BIHUS Info предупреждают: рынок подделок в Украине продолжает расти, а мошенники становятся все более профессиональными. Поэтому даже покупки в проверенных местах уже не гарантируют настоящий товар.

Читайте на портале "Комментарии" — сувенирная афера на 2 млн грн: как злоумышленники обманывали банкоматы.



