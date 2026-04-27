Під обстрілами, але з результатом – у прифронтових регіонах уже відновили десятки кілометрів доріг
Під обстрілами, але з результатом – у прифронтових регіонах уже відновили десятки кілометрів доріг

З початку квітня військові підрозділи відновили понад 20 км доріг у прифронтових областях, роботи тривають попри небезпеку.

27 квітня 2026, 10:09
Проніна Анна

В Україні триває відновлення критично важливої інфраструктури поблизу лінії фронту – навіть у зоні постійної небезпеки дорожники повертають до життя ключові логістичні маршрути.

У зоні до 40 км від фронту ремонтують дороги – що вже вдалося зробити

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Міністерство оборони України.

Що вже зроблено

З початку квітня підрозділи Державна спеціальна служба транспорту відновили 23 кілометри автомобільних доріг у межах 40-кілометрової зони від лінії бойового зіткнення.

Йдеться про ділянки, які мають стратегічне значення – як для військової логістики, так і для забезпечення цивільного населення.

Станом на 25 квітня роботи тривають одразу на семи ділянках у п’яти областях. На одній із них ремонт уже завершено. Крім того, заасфальтовано понад 3,5 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття.

Хто відповідає за відновлення

Відповідно до урядової постанови, саме Державна спеціальна служба транспорту визначена ключовим виконавцем у сфері відновлення пошкодженої транспортної інфраструктури в умовах воєнного стану.

Служба відповідає не лише за ремонт доріг, а й за закупівлю матеріалів, техніки та виконання робіт, у тому числі оборонного та подвійного призначення.

Загалом під її контролем перебуває понад 1 200 кілометрів доріг на 59 ділянках у прифронтових регіонах.

Чому це критично важливо

Прифронтові дороги – це не просто інфраструктура. Це артерії, від яких залежить обороноздатність країни.

Саме вони забезпечують доставку військової техніки, евакуацію поранених, підвезення гуманітарної допомоги та підтримку життєдіяльності громад, які залишаються поблизу зони бойових дій.

Умови виконання робіт залишаються складними – ремонти проводяться поетапно, з урахуванням безпекової ситуації та пріоритетності маршрутів.

Що далі

У Міністерстві оборони наголошують: обсяги відновлення будуть лише зростати.

Після завершення поточних робіт планується розширення проєктів ремонту та охоплення нових ділянок, які потребують відновлення.

Читайте також в "Коментарях", що в Офісі Генерального прокурора повідомили про результати досудового розслідування справи щодо ремонту дороги в Чернівцях вартістю 200 млн грн. Підряднику та інженеру з технічного нагляду повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні під час капітального ремонту дороги.



