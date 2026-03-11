Ремонт дороги за 200 мільйонів: чому дорога повністю розсипалась за декілька років

Стан доріг в Україні потребує особливої уваги, особливо з огляду на обсяги коштів, які вже були витрачені на ремонти.

Стан дороги. Фото Прокуратура України

В Офісі Генерального прокурора повідомили про результати досудового розслідування справи щодо ремонту дороги в Чернівцях вартістю 200 млн грн. Підряднику та інженеру з технічного нагляду повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні під час капітального ремонту дороги (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

“Йдеться про капітальний ремонт вулиці Хотинської у Чернівцях. У 2020 році Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради уклав із підрядною організацією договір на проведення цих робіт. Загальна вартість ремонту становила понад 200 млн грн. Роботи завершили у 2023 році, однак уже через кілька років дорожнє покриття на окремих ділянках вулиці було у вкрай незадовільному стані”, — йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено порушення при ремонті — підрядник, при укладанні верхнього шару дорожнього покриття не використав понад 238 тонн асфальтобетонної суміші. При цьому такі роботи були зазначені у проєктно-кошторисній документації. В Офісі генпрокурора пояснили, що підрядник зекономив приблизно десять великих вантажівок асфальту.

“Проведена експертиза показала, що щільність та водонасиченість верхнього шару асфальтобетонного покриття не відповідають вимогам державних стандартів та проєкту”, — зазначили в Офісі.

При цьому виконавець робіт та інженер технічного нагляду вказали в акті приймання виконаних будівельних робіт завідомо недостовірні відомості. Це, за даними Офісу, дозволило оформити оплату за роботи у повному обсязі. Таким чином вартість виконаних робіт завищили майже на 850 тис. грн.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як у мера Києва Кличка пояснили ситуацію з аварійними мостами у столиці.



