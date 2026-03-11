logo

BTC/USD

70685

ETH/USD

2065.72

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Ремонт дороги за 200 миллионов: почему дорога полностью рассыпалась через несколько лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Ремонт дороги за 200 миллионов: почему дорога полностью рассыпалась через несколько лет

Дорога, на ремонт которой потратили 200 млн грн, не продержалась и несколько лет

11 марта 2026, 17:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Состояние дорог в Украине требует особого внимания, особенно с учетом объемов средств, которые уже были потрачены на ремонты.

Ремонт дороги за 200 миллионов: почему дорога полностью рассыпалась через несколько лет

Состояние дороги. Фото Прокуратура Украины

В Офисе Генерального прокурора сообщили о результатах досудебного расследования дела по ремонту дороги в Черновцах стоимостью 200 млн. грн. Подрядчику и инженеру по техническому надзору сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами и служебном подлоге при капитальном ремонте дороги (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

"Речь идет о капитальном ремонте улицы Хотинской в Черновцах. В 2020 году Департамент жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета заключил с подрядной организацией договор на проведение этих работ. Общая стоимость ремонта составляла более 200 млн грн. Работы завершили в 2023 году, однако уже через несколько лет дорожное покрытие на отдельных участках улицы было в крайне неудовлетворительном состоянии”, — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено нарушение при ремонте – подрядчик, при укладке верхнего слоя дорожного покрытия не использовал более 238 тонн асфальтобетонной смеси. При этом такие работы были указаны в проектно-сметной документации. В Офисе генпрокурора объяснили, что подрядчик сэкономил около десяти крупных грузовиков асфальта.

"Проведенная экспертиза показала, что плотность и водонасыщенность верхнего слоя асфальтобетонного покрытия не отвечают требованиям государственных стандартов и проекта, — отметили в Офисе.

При этом производитель работ и инженер технического надзора указали в акте приемки выполненных строительных работ заведомо недостоверные сведения. Это, по данным Офиса, позволило оформить оплату за работы в полном объеме. Таким образом, стоимость выполненных работ завысили почти на 850 тыс. грн.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как у мэра Киева Кличко объяснили ситуацию с аварийными мостами в столице.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/remont-dorogi-za-200-milioniv-u-cernivcyax-zakincivsya-pidozrami
Теги:

Новости

Все новости