Под обстрелами, но с результатом – в прифронтовых регионах уже восстановили десятки километров дорог

Проніна Анна
В Украине идет восстановление критически важной инфраструктуры вблизи линии фронта – даже в зоне постоянной опасности дорожники возвращают к жизни ключевые логистические маршруты.
В зоне до 40 км от фронта ремонтируют дороги – что уже удалось сделать
Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Министерство обороны Украины.
С начала апреля подразделения Государственной специальной службы транспорта восстановили 23 километра автомобильных дорог в пределах 40-километровой зоны от линии боевого столкновения.
Речь идет об участках, имеющих стратегическое значение – как для военной логистики, так и обеспечения гражданского населения.
По состоянию на 25 апреля работы продолжаются на семи участках в пяти областях. На одной из них ремонт уже завершен. Кроме того, заасфальтировано более 3,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.
Согласно правительственному постановлению именно Государственная специальная служба транспорта определена ключевым исполнителем в сфере восстановления поврежденной транспортной инфраструктуры в условиях военного положения.
Служба отвечает не только за ремонт дорог, но и закупку материалов, техники и выполнения работ, в том числе оборонного и двойного назначения.
В общей сложности под ее контролем находится более 1 200 километров дорог на 59 участках в прифронтовых регионах.
Прифронтовые дороги – это не просто инфраструктура. Это артерии, от которых зависит обороноспособность страны.
Именно они обеспечивают доставку военной техники, эвакуацию раненых, подвоз гуманитарной помощи и поддержку жизнедеятельности общин, которые остаются вблизи зоны боевых действий.
Условия выполнения работ остаются сложными – ремонты производятся поэтапно, с учетом ситуации безопасности и приоритетности маршрутов.
В Министерстве обороны отмечают: объемы восстановления будут только расти.
После завершения текущих работ планируется расширение проектов ремонта и охват новых участков, требующих восстановления.
