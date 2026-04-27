Под обстрелами, но с результатом – в прифронтовых регионах уже восстановили десятки километров дорог

В Украине идет восстановление критически важной инфраструктуры вблизи линии фронта – даже в зоне постоянной опасности дорожники возвращают к жизни ключевые логистические маршруты.

В зоне до 40 км от фронта ремонтируют дороги – что уже удалось сделать

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Министерство обороны Украины.

Что уже сделано

С начала апреля подразделения Государственной специальной службы транспорта восстановили 23 километра автомобильных дорог в пределах 40-километровой зоны от линии боевого столкновения.

Речь идет об участках, имеющих стратегическое значение – как для военной логистики, так и обеспечения гражданского населения.

По состоянию на 25 апреля работы продолжаются на семи участках в пяти областях. На одной из них ремонт уже завершен. Кроме того, заасфальтировано более 3,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Кто отвечает за восстановление

Согласно правительственному постановлению именно Государственная специальная служба транспорта определена ключевым исполнителем в сфере восстановления поврежденной транспортной инфраструктуры в условиях военного положения.

Служба отвечает не только за ремонт дорог, но и закупку материалов, техники и выполнения работ, в том числе оборонного и двойного назначения.

В общей сложности под ее контролем находится более 1 200 километров дорог на 59 участках в прифронтовых регионах.

Почему это критически важно

Прифронтовые дороги – это не просто инфраструктура. Это артерии, от которых зависит обороноспособность страны.

Именно они обеспечивают доставку военной техники, эвакуацию раненых, подвоз гуманитарной помощи и поддержку жизнедеятельности общин, которые остаются вблизи зоны боевых действий.

Условия выполнения работ остаются сложными – ремонты производятся поэтапно, с учетом ситуации безопасности и приоритетности маршрутов.

Что дальше

В Министерстве обороны отмечают: объемы восстановления будут только расти.

После завершения текущих работ планируется расширение проектов ремонта и охват новых участков, требующих восстановления.

