Перший візит за понад десять років може змінити правила гри: хто в США збирається до Росії

Директор Федерального бюро розслідувань США Каш Пател може вже цієї осені здійснити офіційний візит до Росії. Якщо поїздка відбудеться, вона стане першою для чинного керівника ФБР з 2013 року і виявиться одним із найнезвичайніших дипломатичних контактів між Вашингтоном та Москвою після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Директор ФБР Каш Пател. Фото: з відкритих джерел

Про підготовку візиту повідомило видання Politico із посиланням на джерела, знайомі з організацією поїздки. За їхніми даними, Пател попередньо планує відвідати Москву та Санкт-Петербург 14–15 жовтня. При цьому остаточний графік ще не затверджений і може бути скоригований.

Згідно з публікацією, стороною, що приймає, має виступити Федеральна служба безпеки Росії. Наразі невідомо, чи відбудуться переговори директора ФБР із Володимиром Путіним чи іншими високопоставленими представниками Кремля. Не розкривається і порядок можливих зустрічей.

Журналісти зазначають, що подібний візит мав би винятковий на тлі практично повного припинення офіційних контактів високого рівня між двома країнами після 2022 року. Незважаючи на збереження роботи американського посольства в Москві, представники адміністрації США дуже рідко відвідували Росію.

Останнім директором ФБР, який приїжджав до РФ, був Роберт Мюллер у 2013 році. Пізніше саме він очолив розслідування передбачуваного втручання Росії у президентські вибори США 2016 року. Сам Каш Пател неодноразово критикував це розслідування, називаючи його "містифікацією про російську змову". У ФБР повідомлення про можливу поїздку поки що офіційно не коментують.

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