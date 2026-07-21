Директор Федерального бюро расследований США Каш Пател может уже этой осенью совершить официальный визит в Россию. Если поездка состоится, она станет первой для действующего руководителя ФБР с 2013 года и окажется одним из самых необычных дипломатических контактов между Вашингтоном и Москвой после начала полномасштабной войны России против Украины.

Директор ФБР Каш Пател. Фото: из открытых источников

О подготовке визита сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с организацией поездки. По их данным, Пател предварительно планирует посетить Москву и Санкт-Петербург 14–15 октября. При этом окончательный график еще не утвержден и может быть скорректирован.

Согласно публикации, принимающей стороной должна выступить Федеральная служба безопасности России. Пока неизвестно, состоятся ли переговоры директора ФБР с Владимиром Путиным или другими высокопоставленными представителями Кремля. Не раскрывается и повестка возможных встреч.

Журналисты отмечают, что подобный визит выглядел бы исключительным на фоне практически полного прекращения официальных контактов высокого уровня между двумя странами после 2022 года. Несмотря на сохранение работы американского посольства в Москве, представители администрации США крайне редко посещали Россию.

Последним директором ФБР, который приезжал в РФ, был Роберт Мюллер в 2013 году. Позже именно он возглавил расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США 2016 года. Сам Каш Пател неоднократно критиковал это расследование, называя его "мистификацией о российском заговоре". В ФБР сообщения о возможной поездке пока официально не комментируют.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе объяснили настоящий замысел Зеленского: почему ближайшие 40 дней должны изменить войну.



