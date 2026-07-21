logo

BTC/USD

65870

ETH/USD

1933.53

USD/UAH

44.7

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Первый визит за более чем десять лет может изменить правила игры: кто в США собирается в Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

Первый визит за более чем десять лет может изменить правила игры: кто в США собирается в Россию

Американские СМИ утверждают, что директора ФБР осенью может принять ФСБ, однако программа поездки пока остается засекреченной

21 июля 2026, 07:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Директор Федерального бюро расследований США Каш Пател может уже этой осенью совершить официальный визит в Россию. Если поездка состоится, она станет первой для действующего руководителя ФБР с 2013 года и окажется одним из самых необычных дипломатических контактов между Вашингтоном и Москвой после начала полномасштабной войны России против Украины.

Первый визит за более чем десять лет может изменить правила игры: кто в США собирается в Россию

Директор ФБР Каш Пател. Фото: из открытых источников

О подготовке визита сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с организацией поездки. По их данным, Пател предварительно планирует посетить Москву и Санкт-Петербург 14–15 октября. При этом окончательный график еще не утвержден и может быть скорректирован.

Согласно публикации, принимающей стороной должна выступить Федеральная служба безопасности России. Пока неизвестно, состоятся ли переговоры директора ФБР с Владимиром Путиным или другими высокопоставленными представителями Кремля. Не раскрывается и повестка возможных встреч.

Журналисты отмечают, что подобный визит выглядел бы исключительным на фоне практически полного прекращения официальных контактов высокого уровня между двумя странами после 2022 года. Несмотря на сохранение работы американского посольства в Москве, представители администрации США крайне редко посещали Россию.

Последним директором ФБР, который приезжал в РФ, был Роберт Мюллер в 2013 году. Позже именно он возглавил расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США 2016 года. Сам Каш Пател неоднократно критиковал это расследование, называя его "мистификацией о российском заговоре". В ФБР сообщения о возможной поездке пока официально не комментируют.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе объяснили настоящий замысел Зеленского: почему ближайшие 40 дней должны изменить войну.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/news/2026/07/20/kash-patel-fbi-russia-trip-01005078
Теги:

Новости

Все новости