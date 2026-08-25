Перше фінансування за кілька місяців: Уряд виділив понад 5 мільярдів гривень на житлові сертифікати

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про спрямування значного фінансового ресурсу на реалізацію державної програми компенсацій за нерухомість, що була зруйнована внаслідок бойових дій. Грошову допомогу вдалося залучити завдяки міжнародній підтримці європейських фінансових інституцій.
Ілюстративне фото
Як стало відомо, донорську допомогу для відновлення житлового фонду цільовим грантом надав Банк розвитку Ради Європи.
Це рішення дозволить зрушити з місця чергу та забезпечити дахом над головою тисячі громадян, які тривалий час очікували на фінансування від держави.
Державний механізм передбачає кілька зручних варіантів використання допомоги на вибір власника:
Попри виділення цієї суми, загальний масштаб руйнувань у країні залишає житлове питання надзвичайно гострим. Згідно з оприлюдненою статистикою, понад 88 тисяч українських родин уже мають на руках оформлені документи, проте фактично придбати нове житло змогли лише 33 тисячі сімей. Наразі ще близько 55 тисяч власників сертифікатів продовжують перебувати в листі очікування.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що понад 104 тисячі родин із дітьми, які мешкають у прифронтових зонах, отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 19 400 гривень завдяки масштабному залученню міжнародного фінансування Міністерством соціальної політики.