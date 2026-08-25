Перше фінансування за кілька місяців: Уряд виділив понад 5 мільярдів гривень на житлові сертифікати

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про спрямування значного фінансового ресурсу на реалізацію державної програми компенсацій за нерухомість, що була зруйнована внаслідок бойових дій. Грошову допомогу вдалося залучити завдяки міжнародній підтримці європейських фінансових інституцій.

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Як стало відомо, донорську допомогу для відновлення житлового фонду цільовим грантом надав Банк розвитку Ради Європи.

"Уряд виділяє 5,14 млрд грн на компенсації українцям, — повідомляє народний депутат Павло Фролов про відновлення виплат у межах програми єВідновлення, — за знищене житло в межах програми єВідновлення. Кошти надає Банк розвитку Ради Європи. Це перше за останні місяці фінансування житлових сертифікатів".

Це рішення дозволить зрушити з місця чергу та забезпечити дахом над головою тисячі громадян, які тривалий час очікували на фінансування від держави.

"Це дасть можливість 3,6 тис родин реалізувати отримані сертифікати, — наголошує парламентар, окреслюючи масштаби підтримки, — та придбати нові оселі замість знищених через російську агресію".

Державний механізм передбачає кілька зручних варіантів використання допомоги на вибір власника:

Отримання житлового сертифіката для купівлі готової квартири чи приватного будинку (його також дозволено вносити як початковий внесок за іпотечною програмою єОселя).

Пряме грошове фінансування для самостійного будівництва нового житла на власній ділянці.

Середній розмір одного сертифіката наразі становить 1,3 млн грн, а скористатися ним можна впродовж 5 років із моменту видачі.

Попри виділення цієї суми, загальний масштаб руйнувань у країні залишає житлове питання надзвичайно гострим. Згідно з оприлюдненою статистикою, понад 88 тисяч українських родин уже мають на руках оформлені документи, проте фактично придбати нове житло змогли лише 33 тисячі сімей. Наразі ще близько 55 тисяч власників сертифікатів продовжують перебувати в листі очікування.

"Уряд має посилити роботу та активніше залучати ресурси партнерів, — резюмує політик, закликаючи Кабмін прискорити темпи пошуку донорів, — Відбудова України — це насамперед відновлення життя людей. Кожна родина має отримати можливість повернути собі відчуття власного дому".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що понад 104 тисячі родин із дітьми, які мешкають у прифронтових зонах, отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 19 400 гривень завдяки масштабному залученню міжнародного фінансування Міністерством соціальної політики.