Первое финансирование за несколько месяцев: Правительство выделило более 5 миллиардов гривен на жилищные сертификаты

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Недилько Ксения
Кабинет Министров Украины принял решение о направлении значительного финансового ресурса на реализацию государственной программы компенсаций за недвижимость, разрушенную в результате боевых действий. Денежную помощь удалось привлечь благодаря международной поддержке европейских финансовых институтов.
Иллюстративное фото
Как стало известно, донорскую помощь по восстановлению жилищного фонда целевым грантом предоставил Банк развития Совета Европы.
Это решение позволит сдвинуть с места очередь и обеспечить крышей над головой тысячи граждан, долго ожидавших финансирования от государства.
Государственный механизм предусматривает несколько удобных вариантов использования помощи по выбору владельца:
Несмотря на выделение этой суммы, общий масштаб разрушений в стране оставляет жилищный вопрос очень острым. Согласно обнародованной статистике, более 88 тысяч украинских семей уже имеют на руках оформленные документы, однако фактически приобрести новое жилье смогли только 33 тысяч семей. Пока еще около 55 тысяч владельцев сертификатов продолжают находиться в листе ожидания.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что более 104 тысяч семей с детьми, проживающими в прифронтовых зонах, получат единовременную денежную помощь в размере 19 400 гривен благодаря масштабному привлечению международного финансирования Министерством социальной политики.