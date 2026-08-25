Первое финансирование за несколько месяцев: Правительство выделило более 5 миллиардов гривен на жилищные сертификаты

Кабинет Министров Украины принял решение о направлении значительного финансового ресурса на реализацию государственной программы компенсаций за недвижимость, разрушенную в результате боевых действий. Денежную помощь удалось привлечь благодаря международной поддержке европейских финансовых институтов.

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Как стало известно, донорскую помощь по восстановлению жилищного фонда целевым грантом предоставил Банк развития Совета Европы.

"Правительство выделяет 5,14 млрд грн на компенсации украинцам, – сообщает народный депутат Павел Фролов о возобновлении выплат в рамках программы еВосстановление, – за уничтоженное жилье в рамках программы еВосстановление. Средства предоставляет Банк развития Совета Европы. Это первое за последние месяцы финансирование жилищных сертификатов".

Это решение позволит сдвинуть с места очередь и обеспечить крышей над головой тысячи граждан, долго ожидавших финансирования от государства.

"Это позволит 3,6 тыс семей реализовать полученные сертификаты, — отмечает парламентарий, очерчивая масштабы поддержки, — и приобрести новые дома вместо уничтоженных из-за российской агрессии".

Государственный механизм предусматривает несколько удобных вариантов использования помощи по выбору владельца:

Получение жилищного сертификата для покупки готовой квартиры или частного дома (его также разрешено вносить в качестве первоначального взноса по ипотечной программе еОселя).

Прямое денежное финансирование для самостоятельного строительства нового жилья на собственном участке.

Средний размер одного сертификата составляет 1,3 млн грн , а воспользоваться им можно в течение 5 лет с момента выдачи.

Несмотря на выделение этой суммы, общий масштаб разрушений в стране оставляет жилищный вопрос очень острым. Согласно обнародованной статистике, более 88 тысяч украинских семей уже имеют на руках оформленные документы, однако фактически приобрести новое жилье смогли только 33 тысяч семей. Пока еще около 55 тысяч владельцев сертификатов продолжают находиться в листе ожидания.

"Правительство должно усилить работу и активнее привлекать ресурсы партнеров, — резюмирует политик, призывая Кабмин ускорить темпы поиска доноров. — Восстановление Украины — это, прежде всего, восстановление жизни людей. Каждая семья должна получить возможность вернуть себе чувство собственного дома".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что более 104 тысяч семей с детьми, проживающими в прифронтовых зонах, получат единовременную денежную помощь в размере 19 400 гривен благодаря масштабному привлечению международного финансирования Министерством социальной политики.