logo_ukra

BTC/USD

87453

ETH/USD

2917.85

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Перша архієпископ-лесбіянка у Вельсі розколола Церкву: віряни масово йдуть
commentss НОВИНИ Всі новини

Перша архієпископ-лесбіянка у Вельсі розколола Церкву: віряни масово йдуть

Очільниця Церкви у Вельсі Черрі Ванн визнала: після її призначення частина вірян залишила конфесію, а консерватори говорять про «апостасію».

27 грудня 2025, 19:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Призначення Черрі Ванн на посаду архієпископки Церкви у Вельсі спричинило глибокий конфлікт усередині англіканської спільноти. Ванн стала першою відкритою лесбійкою, яка очолила церкву такого рівня, і цей крок, за її власним визнанням, призвів до відтоку частини вірян. Про це повідомляє "Антифон".

Перша архієпископ-лесбіянка у Вельсі розколола Церкву: віряни масово йдуть

ЛГБТ+ у вівтаря – призначення архієпископки спричинило втечу парафіян

Архієпископка перебуває в одностатевому цивільному партнерстві й не приховує своєї позиції щодо необхідності створення "простору для ЛГБТ+" у Церкві. Водночас вона наголосила, що серйозно ставиться до факту виходу людей з конфесії, хоча вважає інклюзивність принциповою цінністю сучасного християнства.

Призначення Ванн викликало різку реакцію з боку консервативного крила англікан. Міжнародний рух Gafcon назвав це рішення "актом апостасії" та "черговим цвяхом у труну англіканської церкви". Його очільник, архієпископ Лоран Мбанда, заявив, що організація готова прийняти священників і вірян, які залишають Церкву у Вельсі через конфлікт із власним сумлінням.

За словами Мбанди, мова йде про відмову від "ревізіонізму, що спотворює Слово Боже". Він наголосив, що для багатьох віруючих питання сексуальної етики є принциповим і неприпустимим для компромісів.

Сама Черрі Ванн визнає, що стикається з ворожістю та жорсткою критикою, однак запевняє, що не має наміру "змушувати опонентів мовчати". За її словами, Церква має залишатися простором для діалогу, навіть якщо цей діалог болісний і розколює громади.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що у США сталася історія, яка сколихнула соцмережі та медіа по всьому світу. У штаті Флорида жінка народила дитину з летальним діагнозом, свідомо знаючи, що немовля не зможе вижити. Її рішення було продиктоване не лише материнською любов’ю, а й бажанням дати шанс на життя іншим дітям – вона віддала дитину на донорство органів для інших. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини