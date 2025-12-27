Перша архієпископ-лесбіянка у Вельсі розколола Церкву: віряни масово йдуть

Призначення Черрі Ванн на посаду архієпископки Церкви у Вельсі спричинило глибокий конфлікт усередині англіканської спільноти. Ванн стала першою відкритою лесбійкою, яка очолила церкву такого рівня, і цей крок, за її власним визнанням, призвів до відтоку частини вірян. Про це повідомляє "Антифон".

ЛГБТ+ у вівтаря – призначення архієпископки спричинило втечу парафіян

Архієпископка перебуває в одностатевому цивільному партнерстві й не приховує своєї позиції щодо необхідності створення "простору для ЛГБТ+" у Церкві. Водночас вона наголосила, що серйозно ставиться до факту виходу людей з конфесії, хоча вважає інклюзивність принциповою цінністю сучасного християнства.

Призначення Ванн викликало різку реакцію з боку консервативного крила англікан. Міжнародний рух Gafcon назвав це рішення "актом апостасії" та "черговим цвяхом у труну англіканської церкви". Його очільник, архієпископ Лоран Мбанда, заявив, що організація готова прийняти священників і вірян, які залишають Церкву у Вельсі через конфлікт із власним сумлінням.

За словами Мбанди, мова йде про відмову від "ревізіонізму, що спотворює Слово Боже". Він наголосив, що для багатьох віруючих питання сексуальної етики є принциповим і неприпустимим для компромісів.

Сама Черрі Ванн визнає, що стикається з ворожістю та жорсткою критикою, однак запевняє, що не має наміру "змушувати опонентів мовчати". За її словами, Церква має залишатися простором для діалогу, навіть якщо цей діалог болісний і розколює громади.

