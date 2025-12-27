Первая архиепископ-лесбиянка в Вельсе расколола Церковь: верующие массово идут

Назначение Черри Ванн на должность архиепископа Церкви в Вельсе повлекло за собой глубокий конфликт внутри англиканского сообщества. Ванн стала первой открытой лесбийкой, возглавившей церковь такого уровня, и этот шаг, по ее собственному признанию, привел к оттоку части верующих. Об этом сообщает "Антифон".

ЛГБТ у алтаря – назначение архиепископки привело к побегу прихожан

Архиепископ находится в однополом гражданском партнерстве и не скрывает своей позиции относительно необходимости создания "пространства для ЛГБТ" в Церкви. В то же время, она подчеркнула, что серьезно относится к факту выхода людей из конфессии, хотя считает инклюзивность принципиальной ценностью современного христианства.

Назначение Ванн вызвало резкую реакцию со стороны консервативного крыла англикан. Международное движение Gafcon назвал это решение "актом апостасии" и "очередным гвоздем в гроб англиканской церкви". Его глава, архиепископ Лоран Мбанда, заявил, что организация готова принять священников и верующих, которые покидают Церковь в Уэльсе из-за конфликта с собственной совестью.

По словам Мбанды, речь идет об отказе от "ревизионизма, искажающего Слово Божие". Он подчеркнул, что для многих верующих вопрос сексуальной этики является принципиальным и недопустимым для компромиссов.

Сама Черри Ванн признает, что сталкивается с враждебностью и жесткой критикой, однако уверяет, что не намерена "заставлять оппонентов молчать". По ее словам, Церковь должна оставаться пространством для диалога, даже если этот диалог болезненный и раскалывает общины.

