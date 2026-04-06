Перевалки нафти у ключовому порту Росії під загрозою: чи знайшов Путін вихід

Країна-агресор відновила навантаження сирої нафти в головному російському порту на Балтійському морі Усть-Луга після кількох днів перебоїв, спричинених численними атаками українських дронів у цьому регіоні. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Bloomberg".

Згідно з даними про судноплавство, з якими ознайомилося агентство, танкер Jewel класу Aframax розпочав завантаження суден 4 квітня.

Зазначається, що перевалка в Усть-Лузі, що залишається ключовим пунктом експорту нафти на заході Росії, зупинилася наприкінці березня після того, як Україна посилила удари по енергетичній інфраструктурі вздовж Балтійського узбережжя.

Водночас українські війська продовжують атакувати нафтову інфраструктуру Росії в Балтійському регіоні. Зокрема, 5 квітня пошкодження зазнали об'єкти в порту Приморськ. Ці дії спрямовані на обмеження доходів Росії від експорту енергоресурсів на тлі зростання світових цін на енергоносії через війну на Близькому Сході.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російська система протиповітряної оборони демонструє серйозні вразливості на тлі масованих далекобійних ударів України по стратегічній інфраструктурі. Такого висновку дійшли американські аналітики Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, у ніч із 4 на 5 квітня українські сили продовжили серію атак, яка за останні майже два тижні охопила вісім ключових об'єктів нафтової та оборонної промисловості РФ. Під удари потрапили термінали в Усть-Луга та Приморськ, нафтопереробні заводи у Кстово, Кириші, Ярославль та Уфа, а також оборонні підприємства у Тольятті та Чапаєвську.

Експерти зазначають, що географія ударів охоплює понад 1700 кілометрів – від Балтійського узбережжя до Поволжя. При цьому частина об'єктів зазнавала повторних атак, що вказує на системні проблеми у захисті критичної інфраструктури.



