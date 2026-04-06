Перевалки нефти в ключевом порту России под угрозой: нашел ли Путин выход

Страна-агрессор возобновила погрузку сырой нефти в главном российском порту на Балтийском море Усть-Луга после нескольких дней перебоев, вызванных многочисленными атаками украинских дронов в этом регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Согласно данным о судоходстве, с которыми ознакомилось агентство, танкер Jewel класса Aframax начал погрузку судов 4 апреля.

Отмечается, что перевалка в Усть-Луге, который остается ключевым пунктом экспорта нефти на западе России, остановилась в конце марта после того, как Украина усилила удары по энергетической инфраструктуре вдоль Балтийского побережья.

В то же время украинские войска продолжают совершать атаки на нефтяную инфраструктуру России в Балтийском регионе. В частности, 5 апреля повреждения получили объекты в порту Приморск. Эти действия направлены на ограничение доходов России от экспорта энергоресурсов на фоне роста мировых цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке.

По данным аналитиков, в ночь с 4 на 5 апреля украинские силы продолжили серию атак, которая за последние почти две недели охватила восемь ключевых объектов нефтяной и оборонной промышленности РФ. Под удары попали терминалы в Усть-Луга и Приморск, нефтеперерабатывающие заводы в Кстово, Кириши, Ярославль и Уфа, а также оборонные предприятия в Тольятти и Чапаевск.

Эксперты отмечают, что география ударов охватывает более 1700 километров – от Балтийского побережья до Поволжья. При этом часть объектов подвергалась повторным атакам, что указывает на системные проблемы в защите критической инфраструктуры.



