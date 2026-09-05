Переселенцям продовжили державну допомогу, але є кілька нюансів

Уряд України ухвалив рішення продовжити державну підтримку внутрішньо переміщених осіб та одночасно скоригував правила призначення допомоги на проживання. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Виплати переселенцям. Фото: з відкритих джерел

Відповідно до постанови, ВПО, які відповідають встановленим вимогам, зможуть отримувати допомогу ще протягом одного шестимісячного періоду. При цьому уряд збільшив максимально допустиму кількість таких періодів.

Раніше допомогу можна було отримувати трохи більше п'яти шестимісячних періодів. Тепер ця межа збільшена до шести. Однак автоматичного продовження для всіх одержувачів не буде: право на подальші виплати, як і раніше, залежить від відповідності встановленим критеріям.

Зокрема, при ухваленні рішення враховується середньомісячний сукупний дохід сім'ї з розрахунку на одну особу. Таким чином, продовження виплат залежатиме не лише від статусу ВПО, а й від фінансового стану одержувачів.

Окремі зміни стосуються дітей. Якщо дитина входить до складу сім'ї внутрішньо переміщеної особи та має право на допомогу, допомога на наступний шестимісячний період продовжуватиметься автоматично. Повторно звертатися за призначенням виплати у такому разі не потрібно.

Окрім того, Кабмін уточнив процедуру оскарження рішень органів Пенсійного фонду України. За інформацією Мінсоцполітики, відповідні зміни мають привести механізм оскарження у відповідність до чинного законодавства.

Таким чином, нові правила одночасно розширюють максимальний термін отримання підтримки та спрощують її продовження для дітей. Для інших ВПО ключовою умовою залишається відповідність критеріям, встановленим державою.

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