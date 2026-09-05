Переселенцам продлили государственную помощь, но есть несколько нюансов

Правительство Украины приняло решение продолжить государственную поддержку внутренне перемещенных лиц и одновременно скорректировало правила назначения пособий на проживание. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Выплаты переселенцам. Фото: из открытых источников

Согласно постановлению, ВПЛ, которые соответствуют установленным требованиям, смогут получать помощь еще в течение одного шестимесячного периода. При этом правительство увеличило максимально допустимое количество таких периодов.

Ранее пособие можно было получать не более пяти шестимесячных периодов. Теперь этот предел увеличен до шести. Однако автоматического продления для всех получателей не будет: право на дальнейшие выплаты по-прежнему зависит от соответствия установленным критериям.

В частности, при принятии решения учитывается среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека. Таким образом, продолжение выплат будет зависеть не только от статуса ВПЛ, но и от финансового положения получателей.

Отдельные изменения касаются детей. Если ребенок входит в состав семьи внутренне перемещенного лица и имеет право на пособие, помощь на следующий шестимесячный период будет продлеваться автоматически. Повторно обращаться за назначением выплаты в таком случае не потребуется.

Кроме того, Кабмин уточнил процедуру обжалования решений органов Пенсионного фонда Украины. По информации Минсоцполитики, соответствующие изменения должны привести механизм обжалования в соответствие с действующим законодательством.

Таким образом, новые правила одновременно расширяют максимальный срок получения поддержки и упрощают ее продление для детей. Для остальных ВПЛ ключевым условием остается соответствие критериям, установленным государством.

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