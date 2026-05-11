"Переговорник Путіна": навіщо Кремль раптово повернув Шредера у велику гру

Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер (Gerhard Schröder), відомий своєю дружбою з Володимиром Путіним, є для російського президента "переважним" кандидатом від Євросоюзу на переговорах про закінчення війни РФ проти України. Про це сам Путін заявив на прес-конференції з журналістами кремлівського пулу у суботу, 9 травня. Водночас The Telegraph пише про те, що в Німеччині розгорається політичний скандал навколо можливого повернення Герхарда Шредера до міжнародної дипломатії. У Берліні розглядають варіант залучення колишнього канцлера до переговорів щодо війни в Україні як спеціальний посередник. А ось у Брюсселі називають Шредера російським лобістом. Так, топ-дипломат ЄС Каллас заявила, що Шредер не може бути переговорником з РФ від ЄС. Чому Путіну почав просувати Шредера у переговорники? Що за цим може стояти? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Володимир Путін та Герхард Шредер

Шредер точно не буде переговорником від Європи

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко каже, що сама по собі пропозиція Володимира Путіна можна сприймати як зондаж готовності європейців вести переговори на умовах Кремля, а можна сприймати і як банальний тролінг.

"Зеленський троллить Путіна, а Путін тролює європейців. Нині тролінг – модний політичний жанр", – наголосив експерт.

При цьому він вважає, що Європі треба не прогаяти момент і обов'язково скористатися формальною згодою Путіна на переговори з ЄС.

"Однак кандидатура Шредера, звісно, неприйнятна. Якщо він буде представником Європи, то це будуть переговори Путіна з Путіним, оскільки Шредера вже давно сприймають як лобіста путінських інтересів", – зазначив співрозмовнику порталу "Коментарі".

Володимир Фесенко наголошує, той факт, що хтось у Берліні всерйоз розглядає кандидатуру Шредера, не має значення.

"Питання про те, хто представлятиме Європу в переговорах з Росією, вирішуватиметься не в Берліні, а буде спільним рішенням європейських лідерів. І це точно не буде Шредер, що вже очевидно, за заявами європейських політиків", – підсумував експерт.

Шредер, як переговорник – марення

Аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно так прокоментувала ситуацію:

"Багатосторонні заяви щодо умов, вимог, учасників переговорів свідчать не стільки про "мирний момент", скільки про те, що "вхідні дані" можливого наступного раунду переговорів дещо змінились".

Що ж до заяв Володимира Путіна про Шредера, як бажаного представника від Європи, то окрім як маячнею все це не назвеш.

"Бо навіть наступні покоління канцлерів, зокрема, період канцлерства Меркель були визнані у Німеччині помилковими в частині повної енергоорієнтації на Росію. Шредер же взагалі був представником тієї далекої епохи, коли ще жив дискурс великої Європи, трикутника співпраці Україна-Росія-Європа (російські ресурси, європейські технології, український транзит), який далі зруйнувала сама ж РФ, звернувши на шлях реваншизму, війни та небажання власної модернізації. Але те, що участь Європи у переговорах збільшуватиметься – факт", – зазначила експерт.

Відтак, підсумовує Олеся Яхно, єдність та чіткість позиції зараз має особливе значення. Досвід попереднього року показав, що Кремль уміє забалакувати процес, але й українська оборонна компонента не стоїть на місці, пришвидшуючи таким чином реальні переговори та впливаючи на майбутні умови.

