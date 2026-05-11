"Переговорник Путіна": навіщо Кремль раптово повернув Шредера у велику гру

Кравцев Сергей
Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер (Gerhard Schröder), відомий своєю дружбою з Володимиром Путіним, є для російського президента "переважним" кандидатом від Євросоюзу на переговорах про закінчення війни РФ проти України. Про це сам Путін заявив на прес-конференції з журналістами кремлівського пулу у суботу, 9 травня. Водночас The Telegraph пише про те, що в Німеччині розгорається політичний скандал навколо можливого повернення Герхарда Шредера до міжнародної дипломатії. У Берліні розглядають варіант залучення колишнього канцлера до переговорів щодо війни в Україні як спеціальний посередник. А ось у Брюсселі називають Шредера російським лобістом. Так, топ-дипломат ЄС Каллас заявила, що Шредер не може бути переговорником з РФ від ЄС. Чому Путіну почав просувати Шредера у переговорники? Що за цим може стояти? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.
Володимир Путін та Герхард Шредер
Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко каже, що сама по собі пропозиція Володимира Путіна можна сприймати як зондаж готовності європейців вести переговори на умовах Кремля, а можна сприймати і як банальний тролінг.
При цьому він вважає, що Європі треба не прогаяти момент і обов'язково скористатися формальною згодою Путіна на переговори з ЄС.
Володимир Фесенко наголошує, той факт, що хтось у Берліні всерйоз розглядає кандидатуру Шредера, не має значення.
Аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно так прокоментувала ситуацію:
Що ж до заяв Володимира Путіна про Шредера, як бажаного представника від Європи, то окрім як маячнею все це не назвеш.
Відтак, підсумовує Олеся Яхно, єдність та чіткість позиції зараз має особливе значення. Досвід попереднього року показав, що Кремль уміє забалакувати процес, але й українська оборонна компонента не стоїть на місці, пришвидшуючи таким чином реальні переговори та впливаючи на майбутні умови.
