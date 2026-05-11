Кто снова в игре: Путин хочет вернуть “друга Кремля” за стол переговоров по Украине

Бывший канцлер Германии, связанный с “Северными потоками” и “Газпромом”, может стать посредником Москвы - в Берлине это вызывает политический скандал и ярость критиков

11 мая 2026, 06:44
Кравцев Сергей

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вновь оказался в центре громкого международного скандала. Российский диктатор Владимир Путин якобы рассматривает его как возможного европейского посредника на переговорах о завершении войны против Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Герхард Шредер. Фото: из открытых источников

Шредер, возглавлявший Германию в 1998-2005 годах, давно считается одним из самых близких к Кремлю западных политиков. Несмотря на полномасштабную войну России против Украины, он продолжает настаивать на необходимости переговоров с Путиным и не скрывает, что сохраняет с ним личные отношения.

Особое возмущение в Германии вызывает тот факт, что экс-канцлер годами сотрудничал с российскими энергетическими гигантами. Незадолго до ухода из власти Шредер поддержал строительство газопровода Северный поток, а позже вошел в руководство проекта “Северный поток-2”. Также он должен был получить должность в российском “Газпроме”, но отказался после начала вторжения РФ в Украину и давления со стороны немецких политиков.

Критики обвиняют Шредера в фактическом лоббировании интересов Кремля. Еще в 2022 году российский оппозиционер Алексей Навальный называл его “приспешником Путина” и заявлял, что бывший канцлер “защищает убийц”.

Политическая карьера Шредера в Германии фактически разрушена. Его собственная партия пыталась исключить его из своих рядов, а Бундестаг лишил экс-канцлера государственного офиса и персонала. Однако сам политик продолжает утверждать, что именно его многолетние отношения с Путиным могут помочь найти компромисс.

При этом Шредер признает, что российское вторжение нарушило международное право, но одновременно выступает против “демонизации России” и требует возобновления импорта российских энергоносителей в Германию.

Читайте также на портале "Комментарии" — правящую партию Германии возглавил соратник Шредера: что это значит для Украины.




Источник: https://www.dw.com/en/could-german-ex-leader-really-negotiate-ukraine-peace/a-77111372
