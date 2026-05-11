Хто знову у грі: Путін хоче повернути “друга Кремля” за стіл переговорів щодо України

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер знову опинився у центрі гучного міжнародного скандалу. Російський диктатор Володимир Путін нібито розглядає його як можливого європейського посередника на переговорах щодо завершення війни проти України. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Герхард Шрьодер. Фото: із відкритих джерел

Шредер, який очолював Німеччину у 1998-2005 роках, давно вважається одним із найближчих до Кремля західних політиків. Незважаючи на повномасштабну війну Росії проти України, він продовжує наполягати на необхідності переговорів із Путіним і не приховує, що зберігає з ним особисті стосунки.

Особливе обурення у Німеччині викликає той факт, що екс-канцлер роками співпрацював із російськими енергетичними гігантами. Незадовго до звільнення Шредер підтримав будівництво газопроводу Північний потік, а пізніше увійшов до керівництва проекту “Північний потік-2”. Також він мав здобути посаду в російському “Газпромі”, але відмовився після початку вторгнення РФ в Україну та тиску з боку німецьких політиків.

Критики звинувачують Шредера у фактичному лобіюванні інтересів Кремля. Ще 2022 року російський опозиціонер Олексій Навальний називав його "поплічником Путіна" і заявляв, що колишній канцлер "захищає вбивць".

Політична кар'єра Шредера у Німеччині фактично зруйнована. Його власна партія намагалася виключити його зі своїх лав, а Бундестаг позбавив екс-канцлера державного офісу та персоналу. Проте сам політик продовжує стверджувати, що саме його багаторічні стосунки із Путіним можуть допомогти знайти компроміс.

При цьому Шредер визнає, що російське вторгнення порушило міжнародне право, але водночас виступає проти "демонізації Росії" та вимагає відновлення імпорту російських енергоносіїв до Німеччини.

