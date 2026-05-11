“Переговорщик Путина”: зачем Кремль внезапно вернул Шредера в большую игру

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), известный своей дружбой с Владимиром Путиным, является для российского президента "предпочтительным" кандидатом от Евросоюза на переговорах об окончании войны РФ против Украины. Об этом сам Путин заявил на пресс-конференции с журналистами кремлевского пула в субботу, 9 мая. Вместе с тем, The Telegraph пишет о том, что в Германии разгорается политический скандал вокруг возможного возвращения Герхарда Шредера в международную дипломатию. В Берлине рассматривают вариант привлечения бывшего канцлера к переговорам по войне в Украине в качестве специального посредника. А вот в Брюсселе называют Шредера российским лоббистом. Так топ-дипломат ЕС Каллас заявила, что Шредер не может быть переговорщиком с РФ от ЕС. Почему Путину начал продвигать Шредера в переговорщики? Что за этим может стоять? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин и Герхард Шредер

Шредер точно не будет переговорщиком от Европы

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко говорит, что само по себе предложение Владимира Путина можно воспринимать, как зондаж готовности европейцев вести переговоры на условиях Кремля, а можно воспринимать и как банальный троллинг.

"Зеленский троллит Путина, а Путин троллит европейцев. Нынче троллинг – модный политический жанр", – отметил эксперт.

При этом он считает, что Европе надо не упустить момент и обязательно воспользоваться формальным согласием Путина на переговоры с ЕС.

"Однако кандидатура Шредера, конечно, неприемлема. Если он будет представителем Европы, то это будут переговоры Путина с Путиным, так как Шредера уже давно воспринимают, как лоббиста путинских интересов", – отметил собеседнику портала "Комментарии".

Владимир Фесенко подчеркивает, тот факт, что кто-то в Берлине всерьёз рассматривает кандидатуру Шредера, не имеет значения.

"Вопрос о том, кто будет представлять Европу в переговорах с Россией, будет решаться не в Берлине, а будет совместным решением европейских лидеров. И это точно не будет Шредер, что уже очевидно по заявлениям европейских политиков", – подытожил эксперт.

Шредер, как переговорщик – бред

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно так прокомментировала ситуацию:

"Многосторонние заявления об условиях, требованиях, участниках переговоров свидетельствуют не столько о "мирном моменте", сколько о том, что "входные данные" возможного следующего раунда переговоров несколько изменились".

Что же касается заявлений Владимира Путина о Шредере, как желаемом представителе от Европы, то кроме как бредом все это не назовешь.

"Ведь следующие поколения канцлеров, в частности, период канцлерства Меркель были признаны в Германии ошибочными в части полной энергоориентации на Россию. Шредер же вообще был представителем той далекой эпохи, когда жил дискурс великой Европы, треугольника сотрудничества Украина-Россия-Европа (российские ресурсы, европейские технологии, украинский транзит), который далее разрушила сама же РФ, обратив на путь реваншизма, войны и нежелания собственной модернизации. Но то, что участие Европы в переговорах будет увеличиваться – факт", – отметила эксперт.

Следовательно, заключает Олеся Яхно, единство и четкость позиции сейчас имеет особое значение. Опыт предыдущего года показал, что Кремль умеет заговорить процесс, но и украинская оборонная компонента не стоит на месте, ускоряя реальные переговоры и влияя на будущие условия.

