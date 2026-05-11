“Переговорщик Путина”: зачем Кремль внезапно вернул Шредера в большую игру

Кравцев Сергей
Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), известный своей дружбой с Владимиром Путиным, является для российского президента "предпочтительным" кандидатом от Евросоюза на переговорах об окончании войны РФ против Украины. Об этом сам Путин заявил на пресс-конференции с журналистами кремлевского пула в субботу, 9 мая. Вместе с тем, The Telegraph пишет о том, что в Германии разгорается политический скандал вокруг возможного возвращения Герхарда Шредера в международную дипломатию. В Берлине рассматривают вариант привлечения бывшего канцлера к переговорам по войне в Украине в качестве специального посредника. А вот в Брюсселе называют Шредера российским лоббистом. Так топ-дипломат ЕС Каллас заявила, что Шредер не может быть переговорщиком с РФ от ЕС. Почему Путину начал продвигать Шредера в переговорщики? Что за этим может стоять? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Путин и Герхард Шредер
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко говорит, что само по себе предложение Владимира Путина можно воспринимать, как зондаж готовности европейцев вести переговоры на условиях Кремля, а можно воспринимать и как банальный троллинг.
При этом он считает, что Европе надо не упустить момент и обязательно воспользоваться формальным согласием Путина на переговоры с ЕС.
Владимир Фесенко подчеркивает, тот факт, что кто-то в Берлине всерьёз рассматривает кандидатуру Шредера, не имеет значения.
Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно так прокомментировала ситуацию:
Что же касается заявлений Владимира Путина о Шредере, как желаемом представителе от Европы, то кроме как бредом все это не назовешь.
Следовательно, заключает Олеся Яхно, единство и четкость позиции сейчас имеет особое значение. Опыт предыдущего года показал, что Кремль умеет заговорить процесс, но и украинская оборонная компонента не стоит на месте, ускоряя реальные переговоры и влияя на будущие условия.
