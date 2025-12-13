Переговори в Парижі щодо мирного плану для України скасовано: деталі

Зустріч у Парижі високопосадовців України, США та Європи, запланована на суботу, 13 грудня, не відбудеться. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише RMF з посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

Журналістам стало відомо, що зустріч у столиці Франції мала бути присвячена обговоренню мирного плану для України. Крім представників України та США, у ній планувалася участь радників із нацбезпеки з Франції, Німеччини, Великобританії.

У п'ятницю прес-служба німецького уряду повідомила, що канцлер Фрідріх Мерц зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, щоб обговорити поточний стан мирних переговорів в Україні. Очікується, що до переговорів приєднаються європейські лідери та представники Європейського Союзу та НАТО.

При цьому видання The Wall Street Journal, з посиланням на джерела, написало, що вже цими вихідними спецпосланник президента США Стів Віткофф зустрінеться з європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

"Ця зустріч має вирішальне значення, оскільки Білий дім наполягає на укладенні угоди про припинення війни з Росією до кінця року", – йдеться у публікації WSJ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп поки сумнівається, чи його країна буде присутня у Франції на зустрічі з обговорення "мирного плану" США. Європейці ініціювали це обговорення, але в Білому домі вже дали зрозуміти, що Трамп може з'явитися на зустрічі лише в тому випадку, якщо ця розмова увінчається конкретними домовленостями, а не марнуванням часу. Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами.




