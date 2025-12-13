logo_ukra

Переговори в Парижі щодо мирного плану для України скасовано: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Переговори в Парижі щодо мирного плану для України скасовано: деталі

Зустріч високопосадовців України, США та Євросоюзу мала відбутися у суботу

13 грудня 2025, 08:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Зустріч у Парижі високопосадовців України, США та Європи, запланована на суботу, 13 грудня, не відбудеться. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише RMF з посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

Переговори в Парижі щодо мирного плану для України скасовано: деталі

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Журналістам стало відомо, що зустріч у столиці Франції мала бути присвячена обговоренню мирного плану для України. Крім представників України та США, у ній планувалася участь радників із нацбезпеки з Франції, Німеччини, Великобританії.

У п'ятницю прес-служба німецького уряду повідомила, що канцлер Фрідріх Мерц зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, щоб обговорити поточний стан мирних переговорів в Україні. Очікується, що до переговорів приєднаються європейські лідери та представники Європейського Союзу та НАТО.

При цьому видання The Wall Street Journal, з посиланням на джерела, написало, що вже цими вихідними спецпосланник президента США Стів Віткофф зустрінеться з європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським у Берліні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише.

"Ця зустріч має вирішальне значення, оскільки Білий дім наполягає на укладенні угоди про припинення війни з Росією до кінця року", – йдеться у публікації WSJ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп поки сумнівається, чи його країна буде присутня у Франції на зустрічі з обговорення "мирного плану" США. Європейці ініціювали це обговорення, але в Білому домі вже дали зрозуміти, що Трамп може з'явитися на зустрічі лише в тому випадку, якщо ця розмова увінчається конкретними домовленостями, а не марнуванням часу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами.




Джерело: https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-nieoficjalnie-nie-bedzie-spotkania-w-paryzu-ws-planu-pokojow,nId,8050413
