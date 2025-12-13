Встреча, которая может многое изменить: с кем Зеленский встретится в Берлине

Уже в эти выходные спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal", со ссылкой на источники.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Эта встреча имеет решающее значение, поскольку Белый дом настаивает на заключении соглашения о прекращении войны с Россией до конца года", – говорится в публикации WSJ.

Журналисты отмечают, ожидается, что в Берлине в переговорах с Уиткоффом примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Ранее представители немецкого правительства сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть в столицу ФРГ в понедельник, 15 декабря. Приглашение поступило после напряженного телефонного разговора в среду между Мерцом, Эммануэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия относительно направления мирных усилий.

