Зустріч, яка може багато що змінити: з ким Зеленський зустрінеться у Берліні

Вже цими вихідними спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрінеться з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським у Берліні. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal, з посиланням на джерела.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Ця зустріч має вирішальне значення, оскільки Білий дім наполягає на укладенні угоди про припинення війни з Росією до кінця року", – йдеться у публікації WSJ.

Очікується, що в Берліні в переговорах з Віткоффом візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Раніше представники німецького уряду повідомляли, що президент України Володимир Зеленський має прибути до столиці ФРН у понеділок, 15 грудня. Запрошення надійшло після напруженої телефонної розмови у середу між Мерцем, Еммануелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якого сторони намагалися подолати розбіжності щодо спрямування мирних зусиль.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні нові гарантії безпеки та наголосив, що Вашингтон залишає на столі зобов'язання щодо можливої участі у миротворчому чи стабілізаційному контингенті. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, трансляція якого велася Білим домом.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп поки сумнівається, чи його країна буде присутня у Франції на зустрічі з обговорення "мирного плану" США. Європейці ініціювали це обговорення, але в Білому домі вже дали зрозуміти, що Трамп може з'явитися на зустрічі лише в тому випадку, якщо ця розмова увінчається конкретними домовленостями, а не марнуванням часу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами.



