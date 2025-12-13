Переговоры в Париже по мирному плану для Украины отменены: детали

Встреча в Париже высокопоставленных чиновников Украины, США и Европы, запланированная на субботу, 13 декабря, не состоится. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет RMF со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Журналистам стало известно, что встреча в столице Франции должна была быть посвящена обсуждению мирного плана для Украины. Кроме представителей Украины и США, в ней планировалось участие советников по нацбезопасности из Франции, Германии, Великобритании.

В пятницу пресс-служба немецкого правительства сообщила, что канцлер Фридрих Мерц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, чтобы обсудить текущее состояние мирных переговоров в Украине. Ожидается, что к переговорам присоединятся европейские лидеры и представители Европейского Союза и НАТО.

При этом издание "The Wall Street Journal", со ссылкой на источники, написало, что уже в эти выходные спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет.

"Эта встреча имеет решающее значение, поскольку Белый дом настаивает на заключении соглашения о прекращении войны с Россией до конца года", – говорится в публикации WSJ.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп пока сомневается, будет ли его страна присутствовать во Франции на встрече по обсуждению "мирного плана" США. Европейцы инициировали это обсуждение, но в Белом доме уже дали понять, Трамп может появиться на встрече только в том случае, если этот разговор увенчается конкретными договорённостями, а не пустой тратой времени. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами.



