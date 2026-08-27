Перед стартом зимової кампанії: Арестович дав прогноз на осінньо-зимовий період в Україні

Російсько-українська війна вже вп'яте підходить до етапу зимових боїв, і цього року ситуація має свої особливості. Раніше Кремль регулярно вдавався до маніпуляцій, намагаючись переконати західних партнерів зменшити обсяги озброєння для Києва під приводом можливих переговорів, після чого одразу ж розпочинав штурми. Проте наразі позиція союзників змінилася. Таку думку висловив аналітик а заборонений в Україні блогер Олексій Арестович.

Олексій Арестович

"На відміну від попередніх років, — зазначає Олексій Арестович, — у Заходу в особі європейських країн і Британії є прийняте рішення підтримувати Україну".

Водночас експерт підкреслює, що підсумки цієї зими визначатимуться кількома критичними факторами: масштабами залученості США, темпами мобілізації в Росії, а також готовністю української інфраструктури до ворожих атак. Проте головний виклик для Києва лежить у внутрішній площині.

"Для України останнє являлось і є ключовим фактором, — наголошує блогер, маючи на увазі якість керівництва військами та проведення мобілізації. — Саме неефективність державного управління призвела к безтолковому використанню людей і поляризації суспільства".

За словами аналітика, у країні спостерігається накопичення критичного невдоволення через порушення Конституції, неправомірні дії представників ТЦК, посилення економічного тиску та роздування мовних і релігійних конфліктів. Усе це розгортається на тлі гучних корупційних розслідувань, де фігурують "мішки з грошима". Поки що країну від масштабних потрясінь утримує спільне розуміння: внутрішній хаос лише допоможе ворогу захопити нові території.

Незважаючи на глибокий розкол між тими, хто воює, та тими, хто уникає служби, обидва табори солідарні в оцінці дій керівництва.

"Держава дуже погано управляє воєнними процесами і отвратительно розпоряджається людьми", — констатує Арестович, додаючи, що в умовах війни здатність діяти ефективно є синонімом законності керівництва країни.

"І влада стрімко її втрачає в глазах громадян", — резюмує він.

На думку експерта, пружина суспільного гніву може розтиснутися в будь-який момент — або через раптові вуличні протести, або через роки на виборчих дільницях. Наразі система перебуває на межі.

Каталізатором змін може стати як викриття топ-корупціонерів у розслідуваннях НАБУ, так і поява нового лідера, здатного консолідувати військових та цивільних навколо вимоги реформ, наголошує Арестович. Саме в такому хиткому стані держава починає зимовий етап війни, підсумки якого сторони підбиватимуть аж наступного літа, додає він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що питання призову жінок до лав Збройних Сил України наразі не є актуальним для держави. За наявності значного мобілізаційного ресурсу серед чоловічого населення подібні ініціативи виглядають передчасними. Таку позицію озвучив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов.



