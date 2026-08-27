Перед стартом зимней кампании: Арестович дал прогноз на осенне-зимний период в Украине

Российско-украинская война уже в пятый раз подходит к этапу зимних боев, и в этом году ситуация имеет свои особенности. Ранее Кремль регулярно прибегал к манипуляциям, пытаясь убедить западных партнеров снизить объемы вооружения для Киева под предлогом возможных переговоров, после чего сразу же начинал штурмы. Однако позиция союзников изменилась. Такое мнение высказал аналитик, а запрещенный в Украине блогер Алексей Арестович.

Алексей Арестович

"В отличие от предыдущих лет, — отмечает Алексей Арестович, — у Запада в лице европейских стран и Британии принято решение поддерживать Украину".

В то же время, эксперт подчеркивает, что итоги этой зимы будут определяться несколькими критическими факторами: масштабами вовлечённости США, темпами мобилизации в России, а также готовностью украинской инфраструктуры к вражеским атакам. Однако главный вызов для Киева находится во внутренней плоскости.

"Для Украины последнее являлось и является ключевым фактором, — отмечает блогер, имея в виду качество руководства войсками и проведение мобилизации. — Именно неэффективность государственного управления привела к бестолковому использованию людей и поляризации общества".

По словам аналитика, в стране наблюдается накопление критического недовольства из-за нарушений Конституции, неправомерных действий представителей ТЦК, усиления экономического давления и раздувания языковых и религиозных конфликтов. Все это разворачивается на фоне громких коррупционных расследований, где фигурируют мешки с деньгами. Пока что страна от масштабных потрясений удерживает общее понимание: внутренний хаос только поможет врагу захватить новые территории.

Несмотря на глубокий раскол между воюющими и избегающими службы, оба лагеря солидарны в оценке действий руководства.

"Государство очень плохо управляет военными процессами и отвратительно распоряжается людьми", — констатирует Арестович, добавляя, что в условиях войны способность действовать эффективно синонимом законности руководства страны.

"И власть стремительно ее теряет в глазах граждан", — резюмирует он.

По мнению эксперта, пружина общественного гнева может разжаться в любой момент — либо из-за внезапных уличных протестов, либо через годы на избирательных участках. В настоящее время система находится на грани.

Катализатором перемен может стать как разоблачение топ-коррупционеров в расследованиях НАБУ, так и появление нового лидера, способного консолидировать военных и гражданских вокруг требования реформ , отмечает Арестович. Именно в таком шатком состоянии государство начинает зимний этап войны, итоги которого стороны будут подводить аж следующим летом , добавляет он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вопрос призыва женщин в ряды Вооруженных Сил Украины пока не актуален для государства. При наличии значительного мобилизационного ресурса среди мужского населения подобные инициативы выглядят преждевременными. Такую позицию озвучил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.



