logo

BTC/USD

80392

ETH/USD

2522.87

USD/UAH

44.54

EUR/UAH

51.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Перед стартом зимней кампании: Арестович дал прогноз на осенне-зимний период в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Перед стартом зимней кампании: Арестович дал прогноз на осенне-зимний период в Украине

«Власть стремительно теряет легитимность»: Алексей Арестович о вызовах пятой военной зимы и угрозе внутреннего взрыва

27 августа 2026, 18:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российско-украинская война уже в пятый раз подходит к этапу зимних боев, и в этом году ситуация имеет свои особенности. Ранее Кремль регулярно прибегал к манипуляциям, пытаясь убедить западных партнеров снизить объемы вооружения для Киева под предлогом возможных переговоров, после чего сразу же начинал штурмы. Однако позиция союзников изменилась. Такое мнение высказал аналитик, а запрещенный в Украине блогер Алексей Арестович.

Перед стартом зимней кампании: Арестович дал прогноз на осенне-зимний период в Украине

Алексей Арестович

"В отличие от предыдущих лет, — отмечает Алексей Арестович, — у Запада в лице европейских стран и Британии принято решение поддерживать Украину".

В то же время, эксперт подчеркивает, что итоги этой зимы будут определяться несколькими критическими факторами: масштабами вовлечённости США, темпами мобилизации в России, а также готовностью украинской инфраструктуры к вражеским атакам. Однако главный вызов для Киева находится во внутренней плоскости.

"Для Украины последнее являлось и является ключевым фактором, — отмечает блогер, имея в виду качество руководства войсками и проведение мобилизации. — Именно неэффективность государственного управления привела к бестолковому использованию людей и поляризации общества".

По словам аналитика, в стране наблюдается накопление критического недовольства из-за нарушений Конституции, неправомерных действий представителей ТЦК, усиления экономического давления и раздувания языковых и религиозных конфликтов. Все это разворачивается на фоне громких коррупционных расследований, где фигурируют мешки с деньгами. Пока что страна от масштабных потрясений удерживает общее понимание: внутренний хаос только поможет врагу захватить новые территории.

Несмотря на глубокий раскол между воюющими и избегающими службы, оба лагеря солидарны в оценке действий руководства.

"Государство очень плохо управляет военными процессами и отвратительно распоряжается людьми", — констатирует Арестович, добавляя, что в условиях войны способность действовать эффективно синонимом законности руководства страны.

"И власть стремительно ее теряет в глазах граждан", — резюмирует он.

По мнению эксперта, пружина общественного гнева может разжаться в любой момент — либо из-за внезапных уличных протестов, либо через годы на избирательных участках. В настоящее время система находится на грани.

Катализатором перемен может стать как разоблачение топ-коррупционеров в расследованиях НАБУ, так и появление нового лидера, способного консолидировать военных и гражданских вокруг требования реформ , отмечает Арестович. Именно в таком шатком состоянии государство начинает зимний этап войны, итоги которого стороны будут подводить аж следующим летом , добавляет он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вопрос призыва женщин в ряды Вооруженных Сил Украины пока не актуален для государства. При наличии значительного мобилизационного ресурса среди мужского населения подобные инициативы выглядят преждевременными. Такую позицию озвучил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости