Пенсія може зрости на десятки відсотків: українцям назвали спосіб отримувати більше

Українці, які вже досягли пенсійного віку, але не поспішають оформлювати пенсію, можуть у майбутньому отримати більші щомісячні виплати. Йдеться про надбавку за відстрочку призначення пенсії – її розмір залежить від кількості повних місяців, протягом яких людина продовжує працювати після досягнення пенсійного віку.

Пенсія. Фото: з відкритих джерел

За правилами, за кожен повний місяць відстрочки до 60 місяців основний розмір пенсії збільшується на 0,5%. Якщо ж людина продовжує працювати понад п’ять років, за кожен наступний повний місяць додається вже 0,75%.

Таким чином, за один рік відкладеного виходу на пенсію основна виплата може зрости на 6%, за два роки – на 12%, за три – на 18%, за чотири – на 24%, а за п’ять років – на 30%. Після шести років відстрочки приріст може сягнути 54%.

Наприклад, якщо оформлення пенсії відкласти на 70 повних місяців, тобто майже на шість років, основний розмір виплати збільшиться на 52,5%.

Водночас механізм має кілька важливих обмежень. Надбавка нараховується саме на основний розмір пенсії, а не автоматично на всі доплати та підвищення. Крім того, Пенсійний фонд враховує лише повні місяці страхового стажу: неповний місяць для такого розрахунку не дає додаткового відсотка.

Ще одна важлива умова – своєчасне звернення за призначенням пенсії після завершення відстрочки. Заяву потрібно подати не пізніше трьох місяців після закінчення останнього повного місяця стажу, за який має нараховуватися підвищення.

У 2026 році для виходу на пенсію за віком у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Тому перед рішенням відкласти оформлення виплат варто врахувати не лише майбутню надбавку, а й особисту ситуацію та тривалість роботи.

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