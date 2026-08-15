Пенсия может вырасти на десятки процентов: украинцам назвали способ получать больше

Украинцы, уже достигшие пенсионного возраста, но не спешащие оформлять пенсию, могут в будущем получить большие ежемесячные выплаты. Речь идет о надбавке за отсрочку назначения пенсии – ее размер зависит от количества полных месяцев, в течение которых человек продолжает работать после достижения пенсионного возраста.

Пенсия. Фото: из открытых источников

По правилам, за каждый полнолуние отсрочки до 60 месяцев основной размер пенсии увеличивается на 0,5%. Если же человек продолжает работать более пяти лет, за каждый последующий полнолуние прибавляется уже 0,75%.

Таким образом, за один год отложенного выхода на пенсию основная выплата может вырасти на 6%, за два года – на 12%, за три – на 18%, за четыре – на 24%, а за пять лет – на 30%. После шести лет отсрочки прирост может достичь 54%.

К примеру, если оформление пенсии отложить на 70 полных месяцев, то есть почти на шесть лет, основной размер выплаты увеличится на 52,5%.

В то же время, механизм имеет несколько важных ограничений. Прибавка начисляется именно на основной размер пенсии, а не автоматически на все доплаты и повышение. Пенсионный фонд учитывает только полные месяцы страхового стажа: неполный месяц для такого расчета не дает дополнительного процента.

Еще одно важное условие – своевременное обращение за назначением пенсии после завершения отсрочки. Заявление нужно подать не позднее трех месяцев после окончания последнего полнолуния стажа, за который должно начисляться повышение.

В 2026 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Поэтому перед решением отложить оформление выплат следует учесть не только будущую надбавку, но и личную ситуацию и продолжительность работы.

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