До 1038 гривень на місяць: кому в Україні дадуть особливу надбавку до пенсії

В Україні окремі категорії пенсіонерів можуть отримувати спеціальну надбавку до пенсії, яка не залежить від щорічної індексації. Максимальний розмір такої виплати у 2026 році становить 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто 1038 гривень на місяць. Про порядок призначення доплати повідомляє Пенсійний фонд.

Пенсії. Фото: з відкритих джерел

Виплату передбачає Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Основними претендентами є багатодітні матері, які народили або усиновили та виховали до шестирічного віку щонайменше п'ятьох дітей. У передбачених законодавством випадках право на таку надбавку може мати і батько, якщо саме він займався вихованням дітей.

При цьому під час визначення права на виплату враховуються не лише рідні, а й усиновлені діти.

Надбавка призначається додатково до основного пенсійного забезпечення. Тобто її можуть отримувати люди, яким призначено пенсію за віком, інвалідністю, вислугою років або у зв'язку з втратою годувальника.

Розмір виплати залежить від кількості дітей. У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2595 гривень.

За п'ятьох дітей надбавка становить 35% — 908 гривень на місяць. За шістьох дітей — 36%, або 934 гривні. За сімох — 37%, або 960 гривень.

Якщо батьки виховали вісьмох дітей, доплата становить 38% — 986 гривень. За дев'ятьох — 39%, або 1012 гривень. Найбільша виплата передбачена тим, хто виховав десятьох і більше дітей: 40%, тобто 1038 гривень щомісяця.

Важливо, що сума прив'язана до прожиткового мінімуму. Тому після його зміни розмір надбавки має перераховуватися автоматично.

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