До 1038 гривен в месяц: кому в Украине дадут особую надбавку к пенсии

В Украине отдельные категории пенсионеров могут получать специальную прибавку к пенсии, не зависящую от ежегодной индексации. Максимальный размер такой выплаты в 2026 году составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть 1038 гривен в месяц. О порядке назначения доплаты уведомляет Пенсионный фонд.

Пенсии. Фото: из открытых источников

Выплату предусматривает Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Основными претендентами являются многодетные матери, родившие или усыновившие и воспитавшие до шестилетнего возраста по меньшей мере пятерых детей. В предусмотренных законодательством случаях право на такую надбавку может иметь и отец, если он занимался воспитанием детей.

При этом при определении права на выплату учитываются не только родные, но усыновленные дети.

Прибавка назначается дополнительно к основному пенсионному обеспечению. То есть ее могут получать люди, которым назначена пенсия по возрасту, инвалидности, выслуге лет или в связи с потерей кормильца.

Размер выплаты зависит от количества детей. В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2595 гривен.

За пятерых детей надбавка составляет 35% – 908 гривен в месяц. За шестерых детей – 36%, или 934 гривны. За семерых – 37%, или 960 гривен.

Если родители воспитали восьмерых детей, доплата составляет 38% – 986 гривен. За девять — 39%, или 1012 гривен. Наибольшая выплата предусмотрена тем, кто воспитал десять и более детей: 40%, то есть 1038 гривен в месяц.

Важно, что сумма привязана к прожиточному минимуму. Поэтому после его изменения размер надбавки должен перечисляться автоматически.

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