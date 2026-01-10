Пенсій не буде: кому призупинити виплати в Україні і як їх відновити

У Пенсійному фонді України нагадали, що частина громадян пенсійного віку мала обов’язково пройти ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Йдеться насамперед про мешканців тимчасово окупованих територій, українців, які виїхали звідти, а також осіб, що перебували за межами країни понад шість місяців. Така процедура необхідна, аби підтвердити, що пенсійні виплати отримує саме той громадянин, якому вони були призначені.

Пенсії. Фото: з відкритих джерел

Водночас у ПФУ зазначають, що ідентифікація – не єдина підстава для призупинення пенсії. Виплати можуть бути зупинені у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, подання недостовірної інформації під час оформлення пенсії або якщо на пенсійному рахунку відсутній рух коштів понад шість місяців.

У разі призупинення виплат пенсіонери мають можливість їх поновити. Для цього необхідно пройти ідентифікацію та подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Зробити це можна кількома способами: особисто у відділенні ПФУ, через відеозв’язок на порталі фонду, онлайн на вебпорталі електронних послуг або ж у дипломатичних установах України за кордоном – посольствах чи консульствах, які передають документи поштою або в електронному вигляді.

Після відновлення пенсії громадянам виплатять усі кошти, які не нараховувалися в період призупинення.

Крім того, у Пенсійному фонді нагадали, що з 1 січня 2026 року в Україні передбачене підвищення пенсій. Зростання виплат стало можливим завдяки збільшенню прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Перерахунок торкнувся як пенсіонерів з мінімальними, так і з максимальними розмірами пенсій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні почастішали випадки, коли фіксують нову шахрайську схему, спрямовану на пенсіонерів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.



