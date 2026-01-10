Пенсий не будет: кому приостановить выплаты в Украине и как их восстановить

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что часть граждан пенсионного возраста должна была обязательно пройти идентификацию до 31 декабря 2025 года. Речь идет прежде всего об жителях временно оккупированных территорий, уехавших оттуда украинцах, а также лицах, находившихся за пределами страны более шести месяцев. Такая процедура необходима, чтобы подтвердить, что пенсионные выплаты получает именно гражданин, которому они были назначены.

В то же время в ПФУ отмечают, что идентификация – не единственное основание для приостановки пенсии. Выплаты могут быть остановлены в случае выезда на постоянное место жительства за границу, предоставления недостоверной информации при оформлении пенсии или если на пенсионном счете отсутствует движение средств более шести месяцев.

В случае приостановки выплат пенсионеры могут их восстановить. Для этого необходимо пройти идентификацию и подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно несколькими способами: лично в отделении ПФУ, через видеосвязь на портале фонда, онлайн на вебпортале электронных услуг или в дипломатических учреждениях Украины за рубежом – посольствах или консульствах, которые передают документы по почте или в электронном виде.

После возобновления пенсии гражданам выплатят все денежные средства, которые не начислялись в период приостановки.

Кроме того, в Пенсионном фонде напомнили, что с 1 января 2026 г. в Украине предусмотрено повышение пенсий. Рост выплат стал возможным благодаря увеличению прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Перерасчет затронул как пенсионеров с минимальными, так и максимальными размерами пенсий.

